Son Dakika Haberleri: Başkan Kamil Saraçoğlu: Kasap'ın 'Usulsüzlük' İddiaları Gerçeği Yansıtmıyor

Başkan Kamil Saraçoğlu: Kasap'ın 'Usulsüzlük' İddiaları Gerçeği Yansıtmıyor

1 saat önce

Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap'ın ileri sürdüğü 'usulsüzlük' iddialarının asla gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

Başkan Kamil Saraçoğlu: Kasap'ın 'Usulsüzlük' İddiaları Gerçeği Yansıtmıyor, System.String[]
Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap'ın ileri sürdüğü 'usulsüzlük' iddialarının asla gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

Saraçoğlu, Kasap'ın 'Kütahya Belediyesi Sayıştay Denetim raporundan bihaber alarak ortaya attığı iddialar iftira olduğunu dile getirdi.

Kiralanan araçların kamuya zararın söz konusu olmadığını belirten Başkan Başkan Saraçoğlu, "237 Sayılı Taşıt Kanununun 12. Maddesine dayanılarak Bakanlar Kurulu tarafından hazırlanan Hizmet Alımı Suretiyle Taşıt Edinilmesine İlişkin Esas ve Usullerden kiralanacak araçların yabancı menşeli olmaması ve motor hacminin 1600 cc'yi geçmemesi ilkesine riayet edilmediği görülüyor.'Hizmet Alımı Suretiyle Taşıt Edinilmesine İlişkin Esas ve Usullerin 6. Maddesinin 2/a bendinde: 'Şoför giderleri hariç yapılan taşıt kiralamalarında aylık kiralama bedeli (katma değer vergisi hariç, her türlü bakım-onarım, sigorta ve benzeri giderler dahil), taşıtın Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği tarafından yayımlanan ve harcama talimatının verildiği yılın ocak ayı itibarıyla uygulanacak Motorlu Kara Taşıtları Kasko Değer Listesinde yer alan kasko sigortası değerinin yüzde 2'sini aşmayacaktır.' Hükmü yer almakta.Riyaset makamında kullanılmak üzere kiralanmış aracın 2014 yılı kasko değerinin 104 bin TL olup, aylık kiralama bedeli yüzde 2'si 2 bin 8 TL, idaremizce ödenen bedel ise bin 977 TL'dir. Kamu zararına neden olunmadığı görülmektedir.Audi alırken usulsüzlük yapıldığı iddiası doğru değildir. Riyaset makamında kullanılan araç satın alınmamıştır.Kiralanmıştır. Kiralanan hizmet aracının aylık kirası devlet tarafından belirlenen taban fiyatın altında olması için gerekli hassasiyet gösterilmiş, kamu zararına sebep olunmamış halkın parası çarçur edilmemiştir" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 04:43 Kaynak: İHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Ali Fazıl Kasap, Kütahya, Kamil Saraçoğlu, Güncel
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