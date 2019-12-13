Başkan Kanar: "İlçemiz birinci derece deprem bölgesinde" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Kanar: 'İlçemiz birinci derece deprem bölgesinde' - Son Dakika

Başkan Kanar: "İlçemiz birinci derece deprem bölgesinde"

6 saat önce

Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, AFAD tarafından ilçede verilen depremden korunma ve farkındalık eğitimine katıldı.

Başkan Kanar:

Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, AFAD tarafından ilçede verilen depremden korunma ve farkındalık eğitimine katıldı. Başkan Kanar, simülasyon tırında öğrencilerle birlikte 7.4'lük Düzce depremini yaşadı.


Topluma afet bilinci kazandırmak amacı ile vatandaşlara depremin etkilerini yaşatan ve yaşanacak olası bir deprem anında can güvenliğini sağlamak için yapılması gerekenleri anlatan deprem simülasyon tırı Adnan Menderes Meydanı'na konuşlandırıldı.


Mustafakemalpaşa Belediyesi ve Bursa İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü organizasyonu ile gerçekleştirilen etkinlikte deprem öncesi, deprem anında ve sonrasında yapılması gerekenler 18 Aralık Çarşamba gününe kadar ilçe halkına uygulamalı olarak anlatılacak.


AFAD tarafından ilan edilen "Afetlere Hazırlık Yılı" etkinlikleri kapsamında yetkililerden bilgi alan Belediye Başkanı Mehmet Kanar, Başkan Yardımcısı Ercan Leblebici ve meclis üyeleri ile deprem anını bir kez daha yaşadı.


Mehmet Kanar, ilçenin birinci derecede deprem bölgesinde olduğuna işaret ederek, "Her an deprem olacakmış gibi tedbirli olmalıyız. Kentsel dönüşüm konusunda çalışmalarımız var. Deprem konusunda hem kendimiz hem çocuklarımız bilinçlenmeli ve deprem çantamızı mutlaka hazır bulundurmalıyız. Allah yaşatmasın ama böyle bir durumda nasıl davranmamız gerektiğini öğrenmemiz lazım" şeklinde konuştu.


Simülasyon tırının 18 Aralık Çarşamba Gününe kadar ilçede bulunacağını hatırlatan Belediye Başkanı Mehmet Kanar, halkımız verilen eğitimden mutlaka faydalanmalı çağrısında bulundu. - BURSA

Mustafakemalpaşa, Mehmet Kanar, Deprem, AFAD, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 07:55 Kaynak: İHA
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