Başkan Kaplan'dan Çakırbey'liye yeni proje - Son Dakika

Başkan Kaplan'dan Çakırbey'liye yeni proje

25.03.2021 17:59
Başkan Kaplan'dan Çakırbey'liye yeni proje, System.String[]

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, geçtiğimiz yıl tüm tezgah ve gölgeliklerin yenilenmesini sağladığı Çakırbeyli Üretici Pazarı'nda, meydandaki dükkanların sil baştan modernize edilmesi için de çalışma başlattı.

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, geçtiğimiz yıl tüm tezgah ve gölgeliklerin yenilenmesini sağladığı Çakırbeyli Üretici Pazarı'nda, meydandaki dükkanların sil baştan modernize edilmesi için de çalışma başlattı.

Çalışmalar kapsamında mahalle meydanında bulunan 276 yaşındaki Demokrasi Çınarı'nın etrafında da düzenleme yapacaklarını söyleyen Başkan Kaplan, Merhum Başbakan Adnan Menderes'in memleketi Çakırbeyli'nin çehresini tamamen değiştireceklerini belirtti. Adnan Menderes Demokrasi Müzesi'nin önümüzdeki günlerde açılmasıyla birlikte ziyaretçi akınına uğraması beklenen Çakırbeyli Üretici Pazarı'nın, geçtiğimiz yıl Haziran ayında baştan aşağı yenilenmesini sağlayan Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, Çakırbeyli Aile Çay Bahçesi'nin bulunduğu noktada, içerisinde 6 adet dükkanla birlikte kafeterya, mutfak ve idari ofis bulunacak meydan dükkanları yapımı için de düğmeye bastı.

Çakırbeyli'deki ihtiyaca cevap vermesinin yanında göze de hitap edecek meydan dükkanları için mimari proje hazırlattıklarını ve en kısa sürede çalışma başlatılacağını söyleyen Başkan Kaplan, "Geçtiğimiz yıl Çakırbeyli Üretici Pazarımızı, Aydın Valiliği YİKOB işbirliğiyle 150 pazarcı esnafımız için açılır-kapanır tentelerden, tezgah, önlük ve masa örtülerine kadar komple yenilemiştik. Köylülerimizin tamamen doğal ürünlerini satışa sunduğu üretici pazarımızla bütünleşik olacak şekilde Çakırbeyli'de meydan dükkanları düzenlemesi için de çalışma başlattık. Daha önce kötü görüntüden kurtardığımız pazarımıza kazandıracağımız meydan dükkanları düzenlemesi de mahallemizin ihtiyacına cevap vermiş olacak. Çakırbeyli'deki bu çalışmalarımızın yanında, Demokrasi Şehidi Merhum Başbakanımız Adnan Menderes'ten Merhum İsmet Sezgin'e kadar bir çok siyasi büyüğümüzün gölgesinde çay içtiği 3 asırlık Demokrasi Çınarı'nın etrafında da düzenleme gerçekleştireceğiz" dedi.

"Pandemiden kaynaklı riskin daha da azalmasının hemen ardından yeniden açmamızla canlanacak olan Çakırbeyli Pazarımızda hayata geçireceğimiz projemiz, aynı zamanda mahallemizin vitrini de olacak" diyen Başkan Kaplan, "Amacımız üreticilerimizin ürettikleri ürün ve eşyaları daha da modern bir şekilde satarak, ülke ve aile ekonomilerine katkı sunmaya devam etmelerini temin etmektir. Geçtiğimiz yıldan bu yana yenilenen yüzüyle hizmete giren Çakırbeyli Pazarımız, Adnan Menderes Demokrasi Müzesi'nin açılmasıyla beraber daha da rağbet görecek. Biz bu rağbeti öngörerek Çakırbeyli'de meydan dükkanları yapımı için çalışma başlattık. Geçtiğimiz yılki düzenleme ve yenilemeler kapsamında Çakırbeyli Üretici Pazarı'nın alt yapı çalışmalarını da biz gerçekleştirmiştik. Üst yapı çalışmasıyla da seçimden önce verdiğimiz bir sözümüzü daha yerine getirmiş olacağız. Her zaman dediğimiz gibi bu ilçeye değer. Koçarlımızın güzel insanlarına ne yapsak az" diye konuştu. - AYDIN

Başkan Kaplan'dan Çakırbey'liye yeni proje
Başkan Kaplan'dan Çakırbey'liye yeni proje
Başkan Kaplan'dan Çakırbey'liye yeni proje
Başkan Kaplan'dan Çakırbey'liye yeni proje

Adnan Menderes, Nedim Kaplan, Koçarlı, Çay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Kaplan'dan Çakırbey'liye yeni proje - Son Dakika


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