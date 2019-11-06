Diyarbakır'ın Çermik İlçe Belediyesi'nin üyesi olduğu Enerji Kentler Birliği olağan meclis toplantısı Afyonkarahisar'da gerçekleştirildi.



Çermik Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu, Afyonkarahisar'daki Enerji Kentleri Birliği 2019 yılı olağan meclis toplantısına katıldı. Toplantı kapsamında düzenlenen panel ve konferansları da takip eden Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu, Afyon Agrotes Jeotermal Serasına düzenlenen teknik gezide incelemelerde bulundu.



Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Karamehmetoğlu, Afyonkarahisar'da düzenlenen Enerji Kentler Birliği 2019 yılı olağan meclis toplantısına Belediye Meclis üyeleri Serhat Odabaşı ve Mahmut Akdağ'la birlikte katıldıklarını belirterek, geçen yıl Çermik Belediyesi'nin Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliği'nin üyesi olduğunu belirtti. Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliği'ne üye olmaktan son derece memnun olduklarını aktaran Karamehmetoğlu, "Maalesef daha önce bu birliğe, en iyi sıcak suya sahip olmamıza rağmen başvuruda bulunup, üye olunmamış. Biz hemen geçen yıl başvurduk ve üyeliğimiz kabul edildi. Afyonkarahisar'daki istişare toplantısı bizim açımızdan son derece yararlı oldu. İlçemizi, suyumuzun kalitesini anlattık. İlçemizin Türkiye'nin en güzel ve şirin bir ilçesi olduğunu vurguladık, kendimizi anlattık. Bunun sonucunu alacağımıza inanıyorum. İlçemizin termal turizmden en yüksek payı alması için çaba harcıyoruz. Bundan sonra da bu çalışmamızı aralıksız sürdüreceğiz. Afyonkarahisar'da yapılan Enerji Kentleri Birliği 2019 Olağan Meclis toplantısının ardından İzmir Torbalı'daki Çermikli vatandaşları ziyaret ettik. Çermikliler Derneğinde bir araya geldik ve Çermik'te yapılan hizmetlerle ilgili bilgi verdik" dedi. - DİYARBAKIR