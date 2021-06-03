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Başkan Kassanov'un 'Fergana Olayları'nın 32. yıldönümünü andı - Son Dakika

Başkan Kassanov'un 'Fergana Olayları'nın 32. yıldönümünü andı

03.06.2021 22:28
Başkan Kassanov'un 'Fergana Olayları'nın 32. yıldönümünü andı, System.String[]

Dünya Ahıskalı Türkler Birliği (DATÜB) Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov, Fergana Olaylarının 32. yıldönümü ile ilgili anma mesajı yayımladı.

Dünya Ahıskalı Türkler Birliği (DATÜB) Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov, Fergana Olaylarının 32. yıldönümü ile ilgili anma mesajı yayımladı.

Dünya Ahıskalı Türkler Birliği (DATÜB) Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov, 1989 yılının Mayıs'ında Özbekistan'ın Fergana vilayetine bağlı Kuvasay şehrinde başlayan ve 1-12 Haziran tarihlerinde şiddetin doruk noktasına ulaştığı üzücü olayların 32'inci yıldönümü ile ilgili bir mesaj yayımladı.

Kassanov mesajında "14 Kasım 1944 tarihinde Ahıska'dan haksız şekilde zulme uğrayarak sürgüne gönderilen Ahıskalı Türklerin sürgün treni onları Orta Asya'nın ıssız çöllerine indirdiğinde babalarımız oraya bir umut olarak baktı ve tüm olumsuzluklara rağmen yaşama tutunmaya çalıştı. Sürgün yerlerinde milli kimliğine, dinine, kültürüne ve örf-adetlerine sıkı sıkıya tutunarak yaşamlarını sürdüren milletimiz, büyük sürgünden 45 yıl sonra yeniden aynı kaderi yaşayacak olmalarından habersiz bir şekilde yaşamlarını sürdürmekteydiler. Fakat milletimizin artık kaderi haline gelen sürgün peşimizi hiçbir zaman bırakmadı" ifadelerini kullandı.

"Sovyet komünist rejimi gizli servisi tarafından organize edilen 'Fergana Katliamı' olarak bilinen kitlesel çatışma ve talan hadiseleri sırasında Ahıska Türkleri acımasızca saldırılara maruz kaldı ve Fergana Vadisi'nden çıkarıldılar" diyen Kassanov, şu ifadelere yer verdi: "Önce küçük gruplar arasında yaşanan kavgalar, 23 Mayıs 1989'da Kuvasay'da şekil değiştirerek günlerce devam eden büyük bir çatışmaya dönüştü. Kimliği belirsiz şahıslar tarafından Ahıskalı Türkler hakkında başlatılan karalama kampanyası, kardeş halkları özellikle de gençleri oldukça etkilemekteydi. Fergana vilayetinin 15 ilçesine yayılan farklı günlerde 70 bin civarında insanın katıldığı toplu olaylarda yüzlerce Ahıskalı kardeşimiz hayatını kaybetti. 1991 yılı itibariyle yaklaşık 90 bin Ahıskalı Türk, Özbekistan'ı terk ederek Rusya, Azerbaycan, Kazakistan ve Ukrayna'ya göç etmek zorunda kaldı. Fergana olayları sırasında hayatını kaybeden Ahıskalı Türklerin hatıraları ve acıları, aradan 32 yıl geçmesine rağmen hala tazedir. Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Yönetim Kurulu olarak Fergana şehitlerini, bu üzücü olayların 32'ci yıldönümünde rahmetle ve saygıyla anıyor, şehit yakınlarına ise sabırlar diliyoruz. Mekanları cennet olsun. Milletimizin başı sağ olsun." - KARABÜK

Başkan Kassanov'un 'Fergana Olayları'nın 32. yıldönümünü andı

Özbekistan, Haziran, Mayıs, Asya, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Başkan Kassanov'un 'Fergana Olayları'nın 32. yıldönümünü andı - Son Dakika


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