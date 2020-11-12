Başkan Kavuş: "Asfaltsız tek bir metre yol kalmayıncaya kadar durmayacağız" - Son Dakika

Başkan Kavuş: "Asfaltsız tek bir metre yol kalmayıncaya kadar durmayacağız"

12.11.2020 14:27
Başkan Kavuş:

Sezon sonunun iyiden iyiye yaklaşmasına rağmen çalışmalarına hız kesmeden devam eden Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesi, üç büyük caddede yürüttüğü yol ve asfalt çalışmalarını daha tamamladı.

Sezon sonunun iyiden iyiye yaklaşmasına rağmen çalışmalarına hız kesmeden devam eden Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesi, üç büyük caddede yürüttüğü yol ve asfalt çalışmalarını daha tamamladı.

Meram Belediyesi, ilçe genelinde tek bir asfaltsız cadde ya da sokak, tek bir metre parke ve bordürsüz yol kalmasın diye dört bir koldan çalışmalarını aralıksız yürütüyor. Bu hedefe ulaşabilmek adına son 20 ayda 2 milyon 600 bin metrekareden fazla asfalt döken Meram Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Ekipleri, havaların soğumasına rağmen çalışmalarında hız kesmiyor. Bu çerçevede üç büyük caddenin çalışmalarını tamamlayan ekipler vatandaşlardan takdir topladı.

"Caddelerimiz yeni çehreleriyle meramımıza hayırlı olsun"

Başta pandemi olmak üzere tüm olumsuz şartlara rağmen çalışmalarını özveriyle tamamlayan tüm ekip arkadaşlarına teşekkür eden Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, hemşehrilerinin kendilerinden en önemli beklentisi olan Meram'ın yol ve asfalt sorununu bitirmede kararlı olduklarına vurgu yaptı. Bu çerçevede yürütülen çalışmalardan biri olan Ayanbey, Yorgancı ve Anasultan caddelerinin yol genişletme, altyapı ve asfaltlama çalışmalarını geçtiğimiz yıl tamamladıklarını hatırlatan Başkan Kavuş, "Bu projenin devamı olan 2 kilometrelik Pirhasan Caddesini ise bu yıl iki etap halinde hemşehrilerimizin hizmetine sunduk. Meram Yeni Yol Caddesini Hatıp'a bağlayacak bu 5 kilometrelik Ayanbey, Yorgancı, Anasultan ve Pirhasan caddesi güzergahında yapılan çalışma sadece bir yol ya da asfalt çalışması değil bölgeyi dev bir şantiyeye dönüştüren, on binlerce hemşehrimizin kullandığı alternatif bir yol olmakla birlikte detaylı ve komple bir proje oldu. 4 - 5 metre olan yol genişliği vatandaşlarla anlaşılarak 12 ila 15 metreye kadar çıkarıldı. Bunun için cadde üstünde bulun 75 eve müdahalede bulunuldu. 6 evde yapılan geniş çaplı tadilatlarla adeta evler yeniden inşa edildi. Yol genişletilmesi sebebiyle 9 hemşehrimize ise yeniden evleri yapılarak kendilerine teslim edildi. Bazı ev duvarları yıkılarak yaklaşık 1 km uzunluğu bulan duvarlar yeniden inşa edildi. Yine bu caddede yaklaşık 400 metre perde duvar imalatı gerçekleştirildi. Yola engel teşkil edecek direkler yapılan planlama ile belirlenen yeni yolun kenarlarına alındı. Altyapı baştan sona tamamen yenilerek, modernizasyonu tamamlandı. Ayrıca Dere Mahallesi Yeşildere Caddesinde başlatılan asfalt ve altyapı çalışmalarını da tamamlamış bulunuyoruz. 3 kilometre uzunluğunda ve 9 metre yol genişliğindeki cadde yeni yüzüyle hemşehrilerimize hizmet vermeye başladı. Tamamlayarak hizmete sunduğumuz bir diğer cadde de Kozağaç Caddesi. 2 Km uzunluğunda ve 11metre yol genişliğindeki Kozağaç Caddesi de kaliteli yoluyla hemşehrilerime çok daha konforlu hizmet sunmaya başladı. Her bir caddemiz yeni çehreleriyle Meramımıza hayırlı olsun" diye konuştu.

"Yol ve asfalt sorununu bitirmeye kararlıyız"

"Meram'ın yol ve asfalt sorunu bizim için acil halledilecekler listemizin ilk sırasında. Çünkü bu sorun hemşehrilerimizin bizden beklenti listesinin ilk sırasında" diye konuşan Başkan Mustafa Kavuş, "2020 asfalt çalışmalarımıza önemli adımlar atarak başladık. İlk olarak öncelikle asfalt ve türevi tüm üretimlerde dışa bağımlılığımızı tamamen bitirmek üzere makine parkımızı güçlendirdik. Asfalt Şantiyemize kazandırdığımız Mekanik Stabilizasyon ve Emülsiyon Plentleriyle tüm işlemleri kendi bünyemizde gerçekleştiriyoruz. Bu yatırımlarla birlikte ortaya koyduğumuz gayret, emek, özveri ve kararlılıkla asfaltta belirlediğimiz yıllık hedeflerimizi tutturuyor hatta geçiyoruz. Meram'ın asfalt sorununu tarihe gömmek adına, tasarruf tedbirleri ve pandemi gibi tüm olumsuzluklara rağmen ortaya koyduğumuz kararlılıkla son bir buçuk yılda Meram'ın yollarına 2 milyon 600 bin metrekareden fazla asfalt döktük. Vatandaşlarımızın acil diye nitelendirdiği her sorunu ivedilikle çözdük. Alt yapı çalışmalarını hızlı bir şekilde tamamlayarak ekiplerimizin önünü açan KOSKİ, MEDAŞ, TELEKOM ve ENERYA ile çalışmalarımız esnasında bize anlayış gösteren ve destek veren tüm hemşehrilerimize de bir kez daha teşekkür ediyorum. Bu konforlu caddelerin oluşmasında onlarında payı büyük" şeklinde konuştu. - KONYA

Başkan Kavuş: Asfaltsız tek bir metre yol kalmayıncaya kadar durmayacağız
Başkan Kavuş: Asfaltsız tek bir metre yol kalmayıncaya kadar durmayacağız
Başkan Kavuş: Asfaltsız tek bir metre yol kalmayıncaya kadar durmayacağız
Başkan Kavuş: Asfaltsız tek bir metre yol kalmayıncaya kadar durmayacağız
Başkan Kavuş: Asfaltsız tek bir metre yol kalmayıncaya kadar durmayacağız

Meram Belediyesi, Mustafa Kavuş, Konya, Meram, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Kavuş: 'Asfaltsız tek bir metre yol kalmayıncaya kadar durmayacağız' - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Güne yükselişle başlayan dolar 7.72 liradan işlem görüyor Ali Babacan Erdoğan'ı İngilizlere şikayet etti: Sorunları çözemeyecek daha da büyütecek Son Dakika! Tarihi yenilgi sonrası sırra kadem basan Paşinyan sosyal medyada ortaya çıktı Erkek arkadaşı tarafından boğularak öldürülen Tuba'nın babası: Birlikte yaşadıkları doğru değil Ayılar, hayvancılıkla uğraşan vatandaşın bir yıllık emeğini bir gecede hiç etti Baba ve oğlu, 5 gün arayla koronavirüsten hayatını kaybetti Fahrettin Koca'nın HES uygulamasında örnek gösterdiği Tekirdağ'da harita kırmızıya döndü Wanda Nara, yaptığı iki paylaşımla takipçilerinden tam not aldı
TFF'den Hırvatistan maçı için koronavirüs açıklaması: Bu sabah tüm kafileye test yapıldı TFF'den Hırvatistan maçı için koronavirüs açıklaması: Bu sabah tüm kafileye test yapıldı         
14:38
Lille'deki performansıyla parmak ısırtan Yusuf Yazıcı Arsenal'in transfer listesinin ilk sırasında Lille'deki performansıyla parmak ısırtan Yusuf Yazıcı Arsenal'in transfer listesinin ilk sırasında         
14:11
Eleştirilerin hedefindeki Vedat Muriqi umutlu konuştu: Gollerim gelecek Eleştirilerin hedefindeki Vedat Muriqi umutlu konuştu: Gollerim gelecek         
13:44
Şoför sadece peşinden koşabildi! Freni boşalan otobüsünün apartmana çarpma anı kamerada Şoför sadece peşinden koşabildi! Freni boşalan otobüsünün apartmana çarpma anı kamerada         
13:07
İzmir depremi sonrası tutuklanan müteahhitten garip savunma: Bina kötü olsa kalfa verdiğim evi kabul eder miydi? İzmir depremi sonrası tutuklanan müteahhitten garip savunma: Bina kötü olsa kalfa verdiğim evi kabul eder miydi?         
12:30
Karısının iç çamaşırlarını giyen kocaya 5 yaşındaki oğlu Karısının iç çamaşırlarını giyen kocaya 5 yaşındaki oğlu "Neden etek giyiyorsun" diye sormuş         
11:52
Haluk Levent, İzmir depreminde 90 saat kurtarılan kediyi sahiplendi Haluk Levent, İzmir depreminde 90 saat kurtarılan kediyi sahiplendi         
11:27
Wanda Nara art arda 2 pozunu paylaştı, takipçileri beğeni yağmuruna tuttu Wanda Nara art arda 2 pozunu paylaştı, takipçileri beğeni yağmuruna tuttu         
11:08
Klasik araba tutkunun 61 bin liraya aldığı aracına talep büyük: Villasını takas eden var Klasik araba tutkunun 61 bin liraya aldığı aracına talep büyük: Villasını takas eden var         
10:59
Yolda durdurdukları çifti dövüp kıza tecavüz eden caniler, şantaj yapmak için çıplak fotoğraflarını çektiler Yolda durdurdukları çifti dövüp kıza tecavüz eden caniler, şantaj yapmak için çıplak fotoğraflarını çektiler         
10:56
Seçimi kaybeden Donald Trump'ın B planı hazır! Kitap ve program teklifleri 100 milyon doları buldu Seçimi kaybeden Donald Trump'ın B planı hazır! Kitap ve program teklifleri 100 milyon doları buldu         
10:42
Serhat Midyat ve Gaye Gürsel, Arka Sokaklar'ın kadrosuna dahil oldu Serhat Midyat ve Gaye Gürsel, Arka Sokaklar'ın kadrosuna dahil oldu         
10:37
Eksi 3 derece soğuğa teslim olan Sivas'ta her yer buz tuttu, sürücüler zor anlar yaşadı Eksi 3 derece soğuğa teslim olan Sivas'ta her yer buz tuttu, sürücüler zor anlar yaşadı         
10:19
5 metre uzunluğunda, 400 kilogram ağırlığındaki köpek balığı vatandaşların ilgi odağı oldu 5 metre uzunluğunda, 400 kilogram ağırlığındaki köpek balığı vatandaşların ilgi odağı oldu         
10:09
Kokoreççi görünümlü pavyona baskın! Ekipler gördüklerine inanamadı Kokoreççi görünümlü pavyona baskın! Ekipler gördüklerine inanamadı         
09:09
Erzurum'da 487 yıllık gelenek! Doğaya yine 2001 ekmek bıraktılar Erzurum'da 487 yıllık gelenek! Doğaya yine 2001 ekmek bıraktılar         
08:34
Meksika'da evinden kaçırılan belediye başkanı ölü bulundu Meksika'da evinden kaçırılan belediye başkanı ölü bulundu         
05:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2020 14:45:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Kavuş: "Asfaltsız tek bir metre yol kalmayıncaya kadar durmayacağız" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei