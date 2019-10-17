Son Dakika Haberleri: Başkan Kavuş: "İyi yetişmiş nesiller için yeni politikalar ve projeler üretmeye devam edeceğiz"
Son Dakika Güncel Başkan Kavuş: 'İyi yetişmiş nesiller için yeni politikalar ve projeler üretmeye devam edeceğiz'

Başkan Kavuş: "İyi yetişmiş nesiller için yeni politikalar ve projeler üretmeye devam edeceğiz"

2 saat önce

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesinin, çocukların eğitimlerine katkı sunmak, onların bilime olan merakını ve tarih şuurunu artırmak amacıyla başlattığı proje yeni eğitim öğretim yılı ile birlikte yeniden start aldı.

Başkan Kavuş:

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesinin, çocukların eğitimlerine katkı sunmak, onların bilime olan merakını ve tarih şuurunu artırmak amacıyla başlattığı proje yeni eğitim öğretim yılı ile birlikte yeniden start aldı.


Meram'ın merkeze uzak mahallelerinde yaşayan çocukların eğitimlerine katkı sunmak, onların bilime olan merakını ve tarih şuurunu artırmak amacıyla Meram Belediyesi tarafından başlatılan projenin 2019-2020 eğitim öğretim yılı dönemi başladı. Proje kapsamında çocuklar okullarından alınarak Konya Bilim Merkezi ve 80 Binde Devr-i Alem Parkı gezdiriliyor, bilim, bilim tarihi, Türk-İslam tarihi hakkında bilgilendiriliyor. Proje kapsamında 2019-2020 döneminin ilk misafirleri Çayırbağı Mahallesi Çayırbağı Ortaokulu öğrencileri oldu. 127 öğrenci öğretmenleri ile birlikte Konya Bilim Merkezi ve 80 Binde Devr-i Alem Parkına götürüldü. Okullarından alınan öğrencilerin ilk durağı Konya Bilim Merkezi oldu. Öğretmenleri eşliğinde gezen öğrencilere merkezin uzmanları tarafından bilgi verildi. Merkezin tüm bölümlerini büyük bir ilgiyle gezen çocuklar çeşitli deneyleri de yaparak görerek öğrenme fırsatı yakaladılar. Çayırbağı Ortaokulu öğrencilerinin ikinci durağı ise üç farklı konsepti bünyesinde bulundurması dolayısıyla Türkiye'de bir ilk olma özelliği taşıyan ve tüm çocukların büyük beğenisini toplayan 80 Binde Devr-i Alem Parkı oldu. Burada dinozor parkını, minyatürleri ve masal kahramanları maketlerini gezme fırsatı bulan çocuklar doyasıya eğlendi. Renkli görüntülerin yaşandığı gezinin ardından çocuklar tekrar okullarına bırakıldı.


"İyi yetişmiş nesiller için yeni politikalar ve projeler üretmeye devam edeceğiz"


Projenin, Meram'da yaşayan çocukların bilime ve bilim tarihine olan meraklarını artırma, genel ve sanat tarihi noktasında bilgilendirme amacı taşıdığını hatırlatan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, belediye olarak çocukların fiziksel, ruhsal, zihinsel gelişimine katkı sunmak, tarih şuurunu aşılamak ve onları geleceğe en iyi şekilde hazırlamak amacıyla birbirinden değerli projeler ürettiklerinin altını çizdi.Bu projeyi, çocukların hem öğrenip hem eğlenebilecekleri bir program olarak organize ettiklerini belirten Başkan Kavuş, "Geçtiğimiz eğitim öğretim yılının sonuna doğru başlattığımız bu çalışmanın ikinci bölümüne Çayırbağı Ortaokulu ile başladık. Çocuklarımızın köklerinden kopmadan geleceğe en iyi şekilde hazırlanmalarını sağlamak, bilime olan ilgilerini artırmak ve tarih şuurunu aşılamak adına önemli bir proje oldu. Meram'ın uzak mahallelerinde yaşayan binlerce çocuk bu imkandan yararlanarak hem eğlendiler hem de öğrendiler. Biz de üzerimize düşeni yapmaya ve her açıdan iyi yetişmiş nesiller için yeni politikalar ve yeni projeler üretmeye devam edeceğiz" dedi. - KONYA

Çayırbağı, Konya, Meram, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 01:05 Kaynak: İHA
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