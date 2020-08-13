Başkan Kaya'dan Kaymakam Baştürk'e ziyaret - Son Dakika

İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, İncirliova Kaymakamı Canan Hançer Baştürk'e 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu. Kaymakam Baştürk'e yeni görevinde başarılar dileyen Kaya, "İlçemize hoş geldiniz. Yapacağınız çalışmalar kapsamında üstümüze ne düşerse yapmaya hazırız" dedi. - AYDIN

Başkan Kaya'dan 'hayırlı olsun' ziyareti

İzmir Bayraklı İlçe Kaymakamlığı görevini yürütmekte iken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın imzasını taşıyan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile İncirliova Kaymakamlığı'na atanan Canan Hançer Baştürk ilçedeki görevine başladı. İncirliova ilçesinin ilk kadın kaymakamı olma unvanına sahip olan Baştürk, görevde 26'ncı yılını tamamladı.

İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya , Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile İncirliova Kaymakamlığına atanan ilçenin ilk kadın kaymakamı Canan Hançer Baştürk 'ü makamında ziyaret etti.

Haber Yayın Tarihi: 13.08.2020 14:04

Kaynak: İHA

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