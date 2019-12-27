Başkan Kaya "Terör unsurları temizlenene kadar harekat devam etmeli" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Kaya 'Terör unsurları temizlenene kadar harekat devam etmeli' - Son Dakika

Başkan Kaya "Terör unsurları temizlenene kadar harekat devam etmeli"

6 saat önce

Alperen Ocakları Vakfı Karabük İl Başkanı Ahmet Yasin Kaya, Türkiye'nin sınırlarını sadece kendi topraklarından koruyamayacağını, ülkeyi tehdit eden unsurların yok edilmesi için harekatların devam etmesi gerektiğini söyledi.

Başkan Kaya

Alperen Ocakları Vakfı Karabük İl Başkanı Ahmet Yasin Kaya, Türkiye'nin sınırlarını sadece kendi topraklarından koruyamayacağını, ülkeyi tehdit eden unsurların yok edilmesi için harekatların devam etmesi gerektiğini söyledi.


Başkan Kaya, Fırat'ın doğusunu terör unsurlarından temizlemek suretiyle milli güvenlik adına çok önemli bir hamle olan ve mülteci meselesine de büyük oranda çözüm getirmesi beklenen Barış Pınarı Harekatı'nın tüm dünyanın tepkisine rağmen gerçekleştiğini belirtti.


Bölgede söz sahibi olduklarını zanneden ülkelerin Türkiye'nin kararlı duruşu sebebiyle geri adım atmak mecburiyetinde kaldıklarını ifade eden Kaya, "Özellikle Amerika'nın Suriye PKK'sını (PYD/YPG/SDG) bölgede konumlandırarak CENTCOM aracılığıyla teçhiz etmesi ve eğitim vermesi Türkiye'nin bu konudaki haklı ve kararlı duruşunun oluşmasında büyük rol oynadı. NATO ortaklığı ve müttefiklik parantezinde DAEŞ ile mücadele anlamında Türkiye ile paylaşılması gereken silahların PKK'ya teslim edilmesi ve asıl amacın DAEŞ ile mücadele değil de Türkiye sınırına bir PKK devleti konumlandırmak olduğunu gözler önüne serdi" dedi.


Türkiye'nin tarih boyunca olduğu gibi menfaatlerinden önce insanlık gibi bir kaygısı ve düşüncesi var olduğunu dile getiren Kaya, "Ortadoğu'nun mazlumlarına kucak açan koruyup kollayan ve yaptığı her sınır ötesi operasyonlarda mazlumlara zarar vermemek için kendi canını feda eden kahraman ordumuza sanki sivilleri vuruyormuş algısıyla haince saldıran dünya medyası ve onun içerideki çanakçılarına da bu hassasiyet bir tokat hüviyetindedir" diye konuştu.


"Terör unsurları temizlenene kadar harekat devam etmeli"


"Topyekün kabul edilmesi gereken bir gerçektir ki ülke sınırlarınızı muhafaza etmek istiyorsanız bunu ülke sınırlarınız içerisinde yapamazsınız" diyen Kaya, "Yani ülkemizin sınır güvenliği Edirne'den, Hakkari'den, Iğdır'dan korunmaz. Türkiye'nin sınır güvenliği Kerkük'ten, Halep'ten, Batum'dan başlar.. Eğer bırakın sınırlarımızın içerisinde olmasını buralarda Türk devletinin bekasını tehdit edecek unsurlar olursa o zaman vatanın bütünlüğü tehlike altında demektir. İşte biz de o zaman vatanımızın bütünlüğünü, milletimizin birliğini, devletimizin bekasını tehdit eden bu unsurları kaynaklarında yok ederiz. O yüzden Türkiye, bölgede tüm terör unsurları temizlenene kadar harekata devam etmelidir." ifadelerine yer verdi. - KARABÜK

Karabük, Türkiye, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 03:11 Kaynak: İHA
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