Başkan Kurt Günyüzülüler ile buluştu - Son Dakika

Dernek Başkanı Ali Ramazan Çınar ve dernek üyelerinin karşıladığı Başkan Kurt, "Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun da dediği gibi helalleşmemiz gerekiyor. Biz de helalleşme ziyaretlerimize Eskişehir'in en uzağında bulunan Günyüzü ile başladık. Geçmişteki yanlış anlaşmaları ortadan kaldıralım, barışalım" dedi. Başkan Kurt'un ziyaretine Günyüzülü vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, ziyarete Günyüzü'nün Eski Belediye Başkanları Gülvezir Özdamar ve Kadir Kılıç'ın yanı sıra Günyüzü Gümüşkonak Mahalle Muhtarı Turan Yıldız, Erenköy Mahalle Muhtarı Osman Çalış, Emek Mahalle Muhtarı Sibel Akıl da katıldı. Ziyaret sırasında vatandaşların sorularını cevaplayan Başkan Kurt, vatandaşların talep ve dileklerini de dinledi. Günyüzü'nün Odunpazarı Belediyesi'nin yetki ve sorumluluğunda olmadığının altını çizen Başkan Kurt, söz konusu istek, talep ve dilekleri yetkililere ileteceğini söyledi. Başkan Kurt, "Biz insanları kucaklamak istiyoruz. Bize oy verilip verilmemesi önemli değil. Politika ayrı belediyecilik ayrı. Biz, herkese hizmet etmek zorundayız" dedi.

"BİRLİKTE HAYAL KURALIM"

Vatandaşların genel şikâyetinin belediye başkanları ya da milletvekillerinin sadece seçim döneminde kendilerini hatırlaması olduğunu ifade eden Başkan Kurt, "Şikâyetleriniz varsa söyleyin, dinlemeye geldik. Yapabileceğimiz bir şey varsa yapmaya geldik. Çözebileceğimiz işi birlikte çözelim istiyoruz. Birlikte hayal kuralım" diye konuştu.

"KOMŞUSU AÇKEN TOK GEZENLERDEN DEĞİLİZ"

Odunpazarı Belediyesi'nin sosyal bir belediye olduğunu dile getiren Başkan Kurt, konuşmasında Odunpazarı'nda hayata geçirdikleri sosyal çalışmalara da değindi. "Pandemi sürecinde yaşlılarımıza karantinadaki hastalarımıza ve kendi alışverişini yapamayacak durumda olan komşularımıza sıcak yemek desteği yaptık.Sokağa çıkmak da yasak olduğu için 2000 civarında aileye sıcak yemeğini bizzat götürüp verdik. Şu anda her yere götürme

şansımız yok, çünkü araçlar başka işlerde çalışıyor. Pandemi sürecinde herkes evde olduğu için araçlar da boştaydı. Ancak şuanda yemeği vatandaşın evine götürmemiz zor" diyen Başkan Kurt, Yıldıztepe Mahallesi'ndeki aşevi yemek dağıtım noktasına ve Erenköy Mahallesi'ndeki Aşevine giden vatandaşlara sıcak yemeklerinin ulaştırıldığını söyledi. Sosyal yardımları gerçekleştirirken 'insan onurunu' her şeyin önünde tuttuklarını belirten Başkan Kurt, "Komşusu açken tok gezenlerden değiliz. Bir iyilik yapıyorsak, bir hayır işliyorsak, onu canlı yayında, televizyonda gösterenlerden değiliz. Bu işi onur kırmadan yapıyoruz"dedi.

"SÖZÜMÜZ SÖZ"

Seçimden önce 25 vizyon projesi açıkladıklarına değinen Başkan Kazım Kurt, seçimden sonraki sürenin 2 yılının pandemi ile geçtiğine dikkat çekti. Pandemi döneminde az sayıda personel ile çalışmak zorunda kaldıklarını ifade eden Başkan Kurt,pandemi dönemine rağmen vatandaşlara söz verdikleri 25 projeden 15'ini hayata geçirdiklerini dile getirdi. "Bu konuda iddialıyız, iki buçuk yılda yarısını yapmışız, geri kalan iki buçuk yılda da diğer yarısını bitiririz. Sözümüz söz" diyen Başkan Kurt,konuşmasına şu sözlerle devam etti: "Şu anda yapamayacağımız iki tane iş var. Söz verdik ama vazgeçtik, 75. Yıl'a olimpik yüzme havuzu yapacağız dedik. Vazgeçtik, şu şartlar altında olimpik yüzme havuzunun anlamı yok. Çünkü ihtiyaçlar başka yere kaydı. Bir büyük spor kompleksi vardı kafamızda, ondan da vazgeçtik, ama insanların kullanabileceği spor alanları yapacağız. İki tane afet riskli alanımız var. Biri Sanayi Çarşısı diğeri Gündoğdu Mahallesi. Bu ikisini yapabilmemiz için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın bize izin vermesi lazım. İzin verirse yaparız, yoksa hiç zorlamam. Yani hiç kimse

kusura bakmasın, bize yapılan baskı kadar AKP'ye baskı yapılmıyor. AKP bize izin vermiyor. Çevre ve Şehirlik Bakanlığı izin versin, imzayı atsın, ben başlayayım. Ama atmıyorlar ve atmamak için de her türlü yalanı söylüyorlar. O ikisi de olmayabilir, geri kalan her şeyi yaparız."

ALİ RAMAZAN ÇINAR: "GÜZEL BİR KÖPRÜ KURDUK"

Başkan Kurt'a ziyareti için teşekkür eden GünyüzülülerYardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ali Ramazan Çınar, bu ziyaretin kendilerini mutlu ettiğini söyledi. Dernek başkanlığı yaptığı iki buçuk yılda Başkan Kurt'tan çeşitli taleplerde bulunduklarını ifade eden Çınar, "Sağ olsun bizi kırmadı. Karşılıklı güzel bir köprü kurduk. Teşekkür ederiz" dedi.