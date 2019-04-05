Son Dakika Haberleri: Başkan Mahçiçek: "Bizim Oylar da Çalınmış, İtiraz Ettik Bin 900 Oy Geri Geldi"

Başkan Mahçiçek: "Bizim Oylar da Çalınmış, İtiraz Ettik Bin 900 Oy Geri Geldi"

1 saat önce

Kahramanmaraş'ın Onikişubat İlçe Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, "Bizim oylar da çalınmış.

Başkan Mahçiçek:
Kahramanmaraş'ın Onikişubat İlçe Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, "Bizim oylar da çalınmış. Bizim arkadaşlar bir itiraz yaptı. Dün, bin 900 civarında oyumuz geri geldi" dedi.

31 Mart yerel seçimlerinde Onikişubat Belediye Başkanlığına AK Parti'den aday olan ve yeniden başkan seçilen Hanefi Mahçiçek, belediye tarafından düzenlenen liseler arası ses yarışması finaline katıldı. Program öncesi gazetecilerin, "Mazbatanızı ne zaman alacaksınız" sorusu üzerine Mahçiçek, "Maalesef bizim oylar da çalınmış. Bizim arkadaşlar bir itiraz yaptı. Biz de sonradan uyandık. Bizim oylar nereye gidiyor, bir bakın dedik. Dün, bin 900 civarında oyumuz geri geldi" dedi.

Çalındığını öne sürdüğü oyların kendilerine geçmesiyle bir belediye meclis üyesi daha kazandıklarını ifade eden Mahçiçek, "Başka partilere yazılan ya da neyse yanlışlık yapılan diyelim. Oradan da bir belediye meclis üyeliği daha kazandık. Bu bana bir organizasyon gibi geliyor. Türkiye'nin her tarafında, özellikle İstanbul'da kötü organizasyon gibi geliyor. İnşallah onlar da ortaya çıkartılacaktır" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 12:00 Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, Hanefi Mahçiçek, Onikişubat, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mansur Yavaş, Ünlü Karadeniz Şarkıcısı Selçuk Balcı'yla Türkü Söyledi Seçimi Kaybeden Muhtar, Seçilen Adayın Foyasını Ortaya Çıkardı! Köy Karıştı YSK, Kazanan Adayları 13 Nisan'da Açıklayacak Başkan Büyükakın İlk Sözünü Tuttu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.4.2019 01:45:28. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Mahçiçek: "Bizim Oylar da Çalınmış, İtiraz Ettik Bin 900 Oy Geri Geldi"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]