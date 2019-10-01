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Başkan Oprukçu, çalışmaları yerinde denetliyor

1 saat önce

Konya'nın Ereğli İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, yapımı devam eden sıcak asfalt çalışmalarını yerinde inceledi.

Başkan Oprukçu, çalışmaları yerinde denetliyor, System.String[]

Konya'nın Ereğli İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, yapımı devam eden sıcak asfalt çalışmalarını yerinde inceledi.


Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Çömlekçi Mahallesinde yürütülen sıcak asfalt çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Oprukçu, asfaltlama çalışmalarını yerinde incelediği esnada mahalle sakinleriyle bir araya geldi.


Başkan Oprukçu, "Hemşehrilerimizin mağduriyetini en aza indirgemek için var gücümüzle çalışıyoruz. Şehrimizin kaybettiği yılları telafi ederek, tüm ihmal edilmişlikleri gidermek noktasında kararlıyız. Bahanelerin ardına sığınmadan Allah'ın izniyle, sevdamız Ereğlimize hizmet edeceğiz" dedi.


Ereğli'nin geleceğini inşa etmek adına var gücüyle çalıştıklarını belirten Oprukçu, "Vatandaşlarımızın tüm mağduriyetlerini gidermek ve yaşanabilir bir şehir için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Hemşehrilerimiz teveccüh göstererek bizi Belediye Başkanlığı görevi ile şereflendirdi. Bizler de bu göreve halel getirmeyecek ve vakfedilmiş ömrü hizmetlerimizle taçlandıracağız. Allah'ın izniyle bozuk ve asfaltsız yol bırakmayacağız. Bu manada gece gündüz demeden çalışacağız, huzur şehri Ereğli'yi hep birlikte inşa edeceğiz" şeklinde konuştu. - KONYA

Fen İşleri Müdürlüğü, Hüseyin Oprukçu, Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 04:12 Kaynak: İHA
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