Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, 2020 yılının ilk saatleriyle birlikte yeni yıl mesajı yayınladı. Başkan Orhan, yeni yıl dolayısıyla yayımladığı mesajda, 2020'e yeni ümit ve beklentilerle girildiğini belirterek, yeni yılın Türk milleti ve bütün insanlık için barış, huzur, refah ve istikrar getirmesini diledi. Başkan Orhan, AK Parti belediyeciliğinin hizmet odaklı olduğunun altını çizerek yeni yıl ile birlikte yeni çalışmalar ile hizmet çıtasını yükselteceklerini söyledi. Aziziye ilçesinin 2020 yılında şantiyeye dönüşeceğinin altını çizen Başkan Orhan, "31 Mart tarihi ile birlikte ikinci dönem görev almanın onurunu yaşıyoruz. Ekibimizle birlikte şu an özellikle kış mevsiminin el verdiği hizmetleri yapmanın gayretindeyiz. Baharla birlikte hem Dadaşkentte hem Ilıca mahallemizde yoğun bir çalışma olacağını belirtmek istiyorum" diye konuştu.



Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, mesajında yeni Türkiye vurgusuyla dikkat çekti. Dünyanın hemen her bölgesinde savaşların hakim olduğunu ve bundan en çok zarar gören kesimin çocuklar olduğunu kaydeden Başkan Orhan, "Türkiye hem bölgesinde hem dünyanın diğer bölgelerinde kavgaya ve savaşa hizmet eden hiçbir kararı kabul etmiyor. Her daim barışı egemen kılan politikaları ile İslam ülkesi olduğunu ortaya koymuştur. Yeni yılda zor fakat dünyaya nefes aldıracak kararlarıyla ülkemizin misyonunu devam ettireceğine inancımız tamdır. Giderek büyüyen ve uluslar arası arenada lider konuma gelen Türkiye huzurlu dünyanın teminatı olacaktır" dedi. - ERZURUM