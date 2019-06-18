Son Dakika Haberleri: Başkan Özcan Alzheimer Merkezi'ni ziyaret etti
Son Dakika Güncel Haber

Başkan Özcan Alzheimer Merkezi'ni ziyaret etti

1 saat önce

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, sabah mesaisine Dr. Rıza Arpaz Alzheimer Merkezi'nde başladı.

Başkan Özcan Alzheimer Merkezi'ni ziyaret etti, System.String[]
Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, sabah mesaisine Dr. Rıza Arpaz Alzheimer Merkezi'nde başladı.

Alzheimer hastalarını kapıda karşılayarak hepsiyle tek tek sohbet eden Başkan Özcan, merkezin kapasitenin artırılması için gerekli çalışmaların yapılacağını belirtti.

Yeni ve çözüm odaklı projeleri hayata geçireceklerini söyleyen Başkan Özcan, "Dr. Rıza Arpaz Alzheimer Merkezi personelimiz ile işleyiş ve çözüm kahvaltısında buluştuk. Kurumumuzdan hizmet alan yaşlılarımızın konforunu ve hizmet kalitesini artırmak adına daha iyi ve üst seviye de neler yapılabilir, bunu tartıştık. Önümüzdeki günlerde halkımızı daha güzel hizmetlerle tanıştırıp, mevcut projelerin geliştirilmesi noktasında adımlar atacağız" diye konuştu.

Başkan Özcan'ın ziyaretinden büyük mutluluk duyduklarını söyleyen Alzheimer hastası Halil Erol, "Başkanımız bizleri kapıda karşıladı. Her birimizle tek tek ilgilendi. Beyefendi kişiliği ve nazik ziyaretinden dolayı teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı. - AYDIN
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 04:13 Kaynak: İHA
sabah, kürşat engin özcan, nazilli, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yıldırım-İmamoğlu ortak yayını Alman basınında: AK Parti strateji değiştirdi Yıldırım mı, İmamoğlu mu? REMRES Araştırma son anketini paylaştı Son dakika! Valilik açıkladı: Trabzon'daki selde bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı Japonya'da 6,4 büyüklüğünde deprem: Tsunami uyarısı yapıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.6.2019 17:51:13. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Özcan Alzheimer Merkezi'ni ziyaret etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]