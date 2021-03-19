Başkan Özdemir: "İlçemiz adına önemli kazanımların olduğu bir ziyaret gerçekleştirdik" - Son Dakika

Başkan Özdemir: "İlçemiz adına önemli kazanımların olduğu bir ziyaret gerçekleştirdik"

19.03.2021 10:16
Başkan Özdemir:

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Ankara'da ilçe adına önemli kazanımların olduğu bir ziyaret gerçekleştirdiklerini söyledi.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Ankara'da ilçe adına önemli kazanımların olduğu bir ziyaret gerçekleştirdiklerini söyledi.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ve AK Parti İlçe Başkanı Kadir Kayan ile diğer ilçe belediye başkanları, AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı'yı TBMM'deki makamında ziyaret etti. Milletvekili Orhan Kırcalı, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ve beraberindekiler daha sonra ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığını ziyaret ederek burada Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile görüştü. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un makamında gerçekleşen ziyarette yapılacak yatırımlar hakkında istişareler yapıldı. Ziyaretin sonunda Başkan Sebahattin Özdemir, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a semaver hediye etti.

Ziyaretlerle ilgili bir açıklama yapan Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir yapılan görüşmelerin Havza adına verimli geçtiğini ifade ederek, "AK Parti Samsun Milletvekilimiz Orhan Kırcalı'nın öncülüğünde Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum'u ziyaret ederek istişarelerde bulunduk. İlçemiz adına önemli kazanımların olduğu bir ziyaret gerçekleştirdik. Bizlere ziyaretlerimizde eşlik eden Milletvekilimiz Orhan Kırcalı'ya, ziyaretlerimizde bizlere göstermiş oldukları yakın ilgi ve alanlarından dolayı, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a teşekkür ediyorum. İlçemizin gereksinimlerini karşılamaya yönelik çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz" dedi. - SAMSUN

Başkan Özdemir: İlçemiz adına önemli kazanımların olduğu bir ziyaret gerçekleştirdik
Başkan Özdemir: İlçemiz adına önemli kazanımların olduğu bir ziyaret gerçekleştirdik

Sebahattin Özdemir, Murat Kurum, Hisarcık, Havza, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Özdemir: 'İlçemiz adına önemli kazanımların olduğu bir ziyaret gerçekleştirdik' - Son Dakika


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