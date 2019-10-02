Türkiye genelinde trafikte yaya önceliğine dikkati çekebilmek amacıyla yapılan Yaya Geçidi Nöbeti etkinliği Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde de gerçekleştirildi.



'Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz' sloganı ile gerçekleştirilen farkındalık etkinliğinde, Yahyalı Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Atatürk bulvarı üzerinde bulunan yaya geçitlerinde uygulama yaptı. Yahyalı Kaymakamı Yunus Emre Altıner, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, İlçe Emniyet Müdürü Serdar Göriş, AK Parti Yahyalı İlçe Başkanı Esat Türkmenoğlu, protokol üyeleri ve öğrencilerin katılımı ile gerçekleşen etkinlikte Kaymakam Altıner, şoförleri bilgilendirerek trafikte dikkatli olunmasını istedi. Kaymakam Altıner ve Başkan Öztürk yanlarına aldıkları öğrencilerle birlikte farklı noktalarda bulunan yaya geçitlerinden birlikte geçtiler.



Etkinlik sonrası açıklamalarda bulunan Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, "Türkiye genelindeki tüm il ve ilçelerimizde uygulanan 'Yaya Geçidi Nöbeti' etkinliğini, Yahyalı ilçesi olarak başta kaymakamımız, belediyemiz, bürokratlarımız, halkımız ve öğrencilerimiz ile beraber gerçekleştirdik. Trafikte yaya önceliği çok önemli. Zaman zaman gittiğimiz Avrupa şehirlerinde trafikteki araçlar yayayı gördükleri zaman duruyorlardı. Bizim gıpta ettiğimiz bu güzellik ve birkaç yıldan beri de ülkemizde uygulanıyor. Ben başta cumhurbaşkanımıza, içişleri bakanımıza ve tüm valililerimize teşekkür ediyorum. Bürokratlarımızla beraber Yahyalı'dan mesajımız, trafikte önceliğin yayada olduğudur. Mutlaka her birimizin gerek resmi, gerekse özel araçları var. Trafikte riayet etmemiz gereken konu, yayaların önceliğidir. Bu konuda da özellikle engelli araçlarına dikkat etmeliyiz. Tüm sürücü kardeşlerime buradan mesaj yollamak istiyorum. Ne olur İçişleri Bakanlığımızın bu güzel uygulamasına riayet edelim" diye konuştu.



Yahyalı Kaymakamı Yunus Emre Altıner ise yaptığı açıklamada, "İçişleri Bakanlığımız, "Yaya Önceliği" ile ilgili bir çalışma başlattı. Yaya geçitlerinde araçlar, saygılı bir duruşla, yayalarımızın geçişine öncelik vermesi gerekiyor. İçişleri Bakanlığımızın öncülüğünde insanların dikkatlerini bu noktaya çekmek amacıyla bütün ülkemizde böyle bir çalışma başlatıldı. Devletimizin amacı, ulusumuzu Muasır Medeniyetler seviyesine çıkarmaktır. Bunun da önemli göstergelerinden bir tanesi, trafikte yayaya öncelik vermektir ve artık yavaş yavaş da sürücülerimiz, bu noktada bilinçlenmeye başladı. Medeni topluluklarda yayalar beklemez, araçlar bekler. Artık bizim ulusumuzda sürücülerin buna riayet etmesi gerekiyor. Bu çalışmaya öncülük ettiği için İçişleri Bakanlığımıza, devletimizin yetkililerine teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ