Başkan Özyiğit, Uluslararası Engellilik Zirvesinde konuştu - Son Dakika

Açılışta konuşan Başkan Abdullah Özyiğit, 0-6 Yaş Gelişim Değerlendirme Uygulamaları ile çocuklardaki olası zihinsel ve gelişimsel problemleri erken dönemde tespit ettiklerini söyledi.

Yenişehir Belediyesinin de iştirakçi kurum olarak katıldığı, Avrupa Birliği ve Dışişleri Bakanlığının desteğiyle Engeli Olan Bireyler ve Aileleri Gelişim Merkezi Derneği (EBAGEM) tarafından hazırlanan Sürdürülebilir Diyalog ile Köprüler Kuralım Projesi kapsamında Uluslararası Engellilik Zirvesi yapıldı. Mersin'de gerçekleşen zirveye Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit'in yanı sıra Mersin Valisi Ali İhsan Su, Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, EBAGEM Yönetim Kurulu Başkanı Ayda Yeter Serin, projenin destekçilerinden olan Romanya ADAPTO Derneği Genel Koordinatörü Raluca Oencea ile yurtiçi ve yurtdışında çok sayıda engelli birey katıldı.

"Erken teşhisle birçok engeli ortadan kaldırabiliriz"

Engelli bireylerin hayatını kolaylaştırmak, engelleri ortadan kaldırmak yerel yöneticilerinöncelikli görevleri arasında olduğuna dikkat çeken Başkan Abdullah Özyiğit, konuşmasında ücretsiz 0-6 Yaş Gelişim Değerlendirme Uygulamaları yaptıklarını söyledi.Başkan Özyiğit, "Yenişehir Belediyesi olarak birçok farklı alanda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Erken teşhisle birçok engeli ortadan kaldırabiliriz, bu yüzden erken teşhise önem veriyoruz. İlk olarak bu konuda neler yaptığımızı anlatmak isterim. Zihinsel ve fiziksel engelleri erken dönemde tespit etmek ve erken müdahale ile bu engelleri ortadan kaldırmak amacıyla çok önemli bir projeyi hayata geçirdik. Aslında projemiz çok kapsamlı ancak ben sadece 0-6 Yaş Gelişim Değerlendirme Uygulamalarımızdan söz etmek istiyorum.Erken Çocukluk Gelişimi Projemiz kapsamında Yenişehir Belediyesi Akademi'de ücretsiz olarak 0-6 yaş gelişim değerlendirme programını uygulamaktayız." dedi.

"892 çocuğumuz klinik psikologlarımız tarafından gözlemlendi ve değerlendirmeler yapıldı."

Erken Çocukluk Gelişimi Projesi; Yenişehir Modeli kapsamında uygulanan gelişim değerlendirmeler hakkında detaylı bilgi veren Başkan Özyiğit, "1 Ocak 2020'den bugüne kadar 892 çocuğumuz klinik psikologlarımız tarafından gözlemlendi ve değerlendirmeler yapıldı. Bunun neticesinde;754 çocuğumuzun normal gelişim gösterdiğini tespit ettik ve 30 çocuğumuzun ileri gelişim gösterdiğini belirledik. İleri gelişim gösteren çocuklarımızı ilgi alanı ve becerilerine göre uygun alanlara yönlendirdik ve destekledik.15 çocuğumuzda hafif düzey, 13 çocukta orta düzey ve 5 çocukta yüksek düzey otizm riski tespit edildi. Ve yönlendirdiğimiz tüm çocuklara maalesef teşhis konuldu. Otizm şüphesi psikiyatrist tarafından onaylanan birçok çocuk daha sonra tedavi ile iyileşme gösterdi. 0-3 yaş çocuklarımızın zihinsel gelişiminin yüzde 70'nin gerçekleştiği yaşlar. Engelleri zamanında tespit eder ve müdahale edersek birçok engeli aşabilme şansımız da olur.Bu yüzden 0-6 yaş arasındaki gelişimsel değerlendirmelerimizi çok önemsiyoruz. Ayrıca 85 çocukta konuşmada gerilik, 3 çocukta yürümede gecikme, 9 çocukta dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu ve 8 çocukta davranış problemleri tespit ettik. 43 çocuğumuzun dil becerileri kendi yaş grubuyla uyumlu seviyeye gelirken, 42 çocuğumuzun da gelişimlerini takip ediyoruz.Yürümede gecikme gösteren çocuklarda ise tedaviyle kaba motor becerilerinde iyileşme sağlandı. Davranış problemleri gösteren çocuklara verdiğimiz destekle bu problemleri ortadan kalktı." ifadelerini kullandı.

"Engelli bireylerimizin durumlarını tespit ediyor ve hem de taleplerini alıyoruz."

Engelli bireyleri evlerinde ziyaret ettiklerini belirten Başkan Özyiğit, "Parklarımıza engelli bireylerin kullanabileceği salıncaklar yerleştirdik. Bunun dışında Perşembe günleri görme engelli vatandaşlarımızın tandem bisikletler şehir turu düzenliyoruz. Bisikletle buluşmalarını sağlayan etkinliğimize devam ediyoruz.Yine Yenişehir Belediyesi Akademi'de oluşturduğumuz kütüphanemizde sesli kitap uygulamamızla görme engelli vatandaşlarımızın kitapla buluşmasına katkı sağlıyoruz. Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğümüz engelli vatandaşlarımızın yaşadığı haneleri tek tek ziyaret ediyor. Bu şekilde hem engelli bireylerimizin durumlarını tespit ediyor ve hem de taleplerini alıyoruz. Ve isteklerini kısa sürede yerine getiriyoruz. Ayrıca sahip oldukları yasal haklarla kendilerine hatırlatarak, bilgilendiriyoruz. Bu şekilde birçok vatandaşımızın sosyal yardım ve evde bakım ücreti almasına katkı verdik." diye konuştu.

Hizmetleri engelliler için ulaşılabilir kılmaya devam etiklerini söyleyen Başkan Abdullah Özyiğit,"6 adet akülü sandalye, 4 adet hasta yatağı ve birçok tekerlekli sandalye ve yürüteçleri engelli bireylerimize ulaştırdık. Belediyemize ait tüm hizmet binalarında; kültür, sanat, spor ve eğitim merkezleri ile kütüphanelerimizi engelli vatandaşlarımızın kullanımına yönelik gerekli tedbirler alınarak tasarlandı. Ayrıca verdiğimiz kültür, sanat ve spor kurslarımızdan da yine engelli vatandaşlarımızın yararlanmasını sağladık. Hizmetlerimizi engelliler için ulaşılabilir kılmaya devam ediyoruz. Yenişehir Belediyesi olarak engelli bireylerin istihdamında fark yarattığımızı ifade etmek isterim. Belediyemizde 5'i memur, 10'u kadrolu işçi ve 18'i şirket personeli olmak üzere toplamda 33 emekçi vatandaşımızı istihdam ediyoruz. Yasal sınırın da üstünde engelli istihdamı sağladığımızı özellikle belirtmek isterim."

Başkan Abdullah Özyiğit, açılış konuşmalarının ardından zirveye katılmak üzere Mersin'e gelen kurum temsilcileriyle sohbet ederek, görüşlerini aldı. Romanya ADAPTO Derneği Genel Koordinatörü Raluca Oencea ve Romanya Köstence İl Mili Eğitim Şube Müdürü Irinela Nicolae ile Kıbrıs Türk Ortopedik Engelliler Derneği Başkanı Günay Kibrit tarafından Başkan Özyiğit'e desteklerinden dolayı teşekkür hediyeleri verildi.

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