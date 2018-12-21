Başkan Polat, Çalışmaları Yerinde İnceledi

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Yol ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığını, Yaşam ve Spor Merkezi ile Trafik Eğitim Parkını ziyaret ederek yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Yol ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığını, Yaşam ve Spor Merkezi ile Trafik Eğitim Parkını ziyaret ederek yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldı.



Başkan Polat, Yol ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı ziyareti sırasında Büyükşehir Belediyesinin büyük bir aile olduğunu ifade etti. Malatya'nın hepimizin gözbebeği olduğunun altını çizen Başkan Polat, Malatya genelinde yapılan yol açma ve asfaltlama çalışmalarında göstermiş oldukları gayretli ve özverili çalışmalarından dolayı Yol ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığını personellerine teşekkür etti.



Başkan Polat, daha sonra Yaşam ve Spor Merkezini ziyaret etti. Burada konuşan Polat, Yaşam ve Spor Merkezinin Malatya için çok güzel bir hizmet olduğunu belirterek, "Vatandaşlarımızın Yaşam ve Spor Merkezine göstermiş olduğu ilgi yapılan hizmetin yerinde ve doğru olduğunu göstermektedir. Bu merkeze vatandaşlarımızın ilgisi bizleri mutlu etmektedir" şeklinde konuştu. Son olarak Trafik Eğitim Parkını ziyaret eden Polat, Trafik Eğitim Parkında trafik kuralları hakkında hem teorik hem de uygulamalı bilgiler alan öğrencilerle bir araya geldi. Çocukların trafik kurallarını uygulamalı olarak öğrenmelerinin çok önemli olduğunu söyledi.



Başkan Polat, "Çocuklarımızı trafik kurallarına karşı daha bilinçli bir şekilde yetişmelerini arzu etmekteyiz. Trafik Eğitim Parkımızda çocuklarımıza trafik kuralları uygulamalı olarak anlatılmakta. İnşallah trafik kurallarına çok iyi uyan bilinçli bir nesil yetiştiririz" diye konuştu. - MALATYA

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