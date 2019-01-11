Başkan Polat, Minik Öğrencilere Eğitim Seti Ve Çizgi Roman Hediye Etti

Başkan Polat:"Eğitime Destek Amaçlı Çizgi Romanlar Hazırladık "

Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat: "Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak eğitime destek amaçlı hazırlamış olduğumuz çizgi romanların dağıtımını gerçekleştirdik. Çocuklarımızın ecdadımızı tanıması, tarihimizi öğrenmeleri çok önemli. Bizler Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak, öğrencilerin Malatyamızı tanımaları ecdadımızı öğrenmeleri için çalışmalar yapıyoruz. Yeni kuşakların geçmiş kuşaklarla bir arada olması, o kültürü öğrenmeleri gelecekleri için çok önemli. Bu kapsamda tarihi çizgi romanlar hazırladık. Ve bugün öğrenci kardeşlerimize dağıttık. Battalgazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Selçuk İlkokulu tarafından hazırlanan 'Dede ile Torunu Buluşturuyoruz' adlı proje çok başarılı. Battalgazi İlçe Milli Eğitim Müdürümüzü, yönetici kardeşlerimi ve özellikle bu işin mihmandarlığını yapan öğretmen kardeşlerimizi kutluyorum."

Bulut: "X ve Z Kuşağını Buluşturuyoruz"

Battalgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Bulut: "Çocuklarımızın özellikle X-Y-Z kuşağı olarak belirlenen, X ve Z kuşağını birleştirecek olan 'Dede ile Torunu Buluşturuyoruz' adlı projemizi başlattık. Başkanımız öğrencilerimizi ziyaret ettiler. Çocuklarımızın geçmiş ve gelecekleri arasında bir köprü oluşturmalarını sağlayacak şekilde eğitim öğretim faaliyetleri gerçekleştiriyoruz. Bu projemizin asıl amaçlarından bir tanesi kültürümüzü ve değerlerimizi çocuklarımıza yaşatabilmektir. Bu projemiz, güzel bir örnek olacak ve güzel dönütleri olacak diye düşünüyoruz. Bizleri destekleyen Büyükşehir Belediye Başkanımız Hacı Uğur Polat'a ve projede görev alan öğretmenlerimize çok teşekkür ediyorum." dedi.