Başkan Posbıyık: "Elektrik kesintileri bizden kaynaklı değil" - Son Dakika

Başkan Posbıyık: "Elektrik kesintileri bizden kaynaklı değil"

18.01.2021 16:41

Başkan Posbıyık: "Elektrik kesintileri bizden kaynaklı değil" Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Halil Posbıyık, dünden bu yana yaşanan elektrik kesintileri konusunda basın açıklaması düzenledi.

Başkan Posbıyık: "Elektrik kesintileri bizden kaynaklı değil"

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Halil Posbıyık, dünden bu yana yaşanan elektrik kesintileri konusunda basın açıklaması düzenledi.

Ereğli'de gece saatlerinden itibaren yaşanan yoğun kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Yollar kapandı, vatandaşlar işyerlerine yürüyerek gitti. Kenti etkisi altına alan yağış sonrası ağaçlar devrildi, elektrik telleri koptu, vatandaşlar elektriksiz kaldı.

Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, belediyeye gelen şikayetler üzerine açıklamada bulunarak kesintilerin belediye kaynaklı olmadığını ifade etti.

Sözlerine uzun zamandır karı özlediklerini ancak fazla yağdığına vurgu yaparak başlayan Başkan Posbıyık, enerji konusunda yaşanan sıkıntıların EnerjiSA kaynaklı olduğunu belirterek şunları söyledi: "Geceden bu yana yoğun kar yağışı sonrası bir takım aksaklıklar olmaya başladı. Belediye olarak ana arterleri açmaya çalışıyoruz. Enerji konusunda çok büyük sıkıntı var. Zabıtaya gelen şikayetler enerji konusunda. Enerji özelleşti bizimle bir alakası yok. Çok yerde ağaçlar devrildi, teller koptu. EnerjiSA aletimiz yok diyor, alet takviye ediyoruz testere veriyoruz. Aracımız yok diyorlar araç veriyoruz, sürekli takipteyiz." Dedi.

Yaşanan su kesintilerine de değinen Başkan Posbıyık, sağlık sorunu olan vatandaşların da hizmetinde oldukları belirterek, "Su konusunda hiçbir sıkıntımız yok. Su enerji ile bağlımlı olan bir şeydir. Enerji olmadığı için pompalar çalışmadığı için su veremiyoruz. EnerjiSA ağırlıklı sıkıntılar çekiyoruz. EnerjiSA Ankara'dan ekip çağırmış. Özelleştirme olması gibi olmuyor. Az adam çalıştırıyorlar bu da sıkıntı yaşanmasına sebep oluyor. Arıtma tesisimiz jeneratör ile çalışıyor. Jeneratörün mazotu bitmek üzere. Mazot yetiştirmek için bir hamle yaptık, mazot tankerimiz devrilme tehlikesi yaşadı gidemedik. Suda bir aksama olmaması için çalışıyoruz. Enerjinin belediye ile hiçbir alakası yok. Su kesintisi olan muhtelif yerlerde de enerji kesildiği için su kesiliyor bunu herkesin bilmesini istiyoruz. Kıyıcak mahallesinden bir vatandaş ile konuştum, kendisi KOAH hastasıymış. Enerji gelmediği için nefes alamıyor. Kendisine hemen araba göndereceğimi, enerji olan bir yerde kendisine yardım edeceğimizi söyledik. Diyaliz hastalarımıza zabıta ekiplerimiz ile hemen yardımcı olmak için çalışıyoruz." İfadelerini kullandı.

Başkan Posbıyık: Elektrik kesintileri bizden kaynaklı değil
Başkan Posbıyık: Elektrik kesintileri bizden kaynaklı değil
Başkan Posbıyık: Elektrik kesintileri bizden kaynaklı değil
Başkan Posbıyık: Elektrik kesintileri bizden kaynaklı değil

Halil Posbıyık, Zonguldak, Enerji, Ereğli, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Posbıyık: 'Elektrik kesintileri bizden kaynaklı değil' - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

İtalyan devi Inter, kulübün ismini ve logosunu değiştirecek 'Fuat Avni' hesabının yöneticilerinden Mustafa Koçyiğit'e müebbet hapis Tamircinin elindeki tablet bomba gibi patladı, şoke eden anlar kameraya yansıdı Kazada otomobilden fırlayan sürücüyü ölüme terk edip kaçtı ABD'de bir kişi korona korkusundan 3 ay havalimanında yaşadı Son Dakika! Kartepe'de 13 Ocak'ta kaybolan doktorun cansız bedenine ulaşıldı Kendisini kahvaltı için uyandıran eşini ve küçük kızını kaynar suyla haşlayan cani koca: Karım bana hakaretler etti, kazara oldu Yaptığı tespite gülerek karşı verilmesi Doğu Perinçek'i sinirlendirdi: Haddini bil, otur orada adam gibi
Başakşehir, milli futbolcu Kerim Frei ile yollarını ayırdı Başakşehir, milli futbolcu Kerim Frei ile yollarını ayırdı         
17:41
İzmir'de simit fiyatı 2 lira oldu İzmir'de simit fiyatı 2 lira oldu         
17:21
Son Dakika: 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı, 26-27 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek Son Dakika: 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı, 26-27 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek         
16:44
Bakan Çavşuğlu'nun Alman mevkidaşıyla ortak basın toplantısına Mesut Özil diyaloğu damga vurdu Bakan Çavşuğlu'nun Alman mevkidaşıyla ortak basın toplantısına Mesut Özil diyaloğu damga vurdu         
16:04
Son Dakika: Sosyal medya devi Facebook, Türkiye'ye temsilci atayacak Son Dakika: Sosyal medya devi Facebook, Türkiye'ye temsilci atayacak         
15:27
Felç geçiren oyuncu Sabina Toziya, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinden ayrıldı Felç geçiren oyuncu Sabina Toziya, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinden ayrıldı         
14:59
Son Dakika! Bahçeli'den Özdağ'a yapılan saldırıyla ilgili açıklama: Kim neye maruz kalmışsa önce etrafına baksın Son Dakika! Bahçeli'den Özdağ'a yapılan saldırıyla ilgili açıklama: Kim neye maruz kalmışsa önce etrafına baksın         
14:42
Ahmet Özhan 39 yıl sonra Tövbeler Olsun dizisinin kadrosuna dahil oldu Ahmet Özhan 39 yıl sonra Tövbeler Olsun dizisinin kadrosuna dahil oldu         
13:47
Itır Esen'in enkaz üzerinde verdiği pozlara tepki yağınca AKUT'tan açıklama geldi Itır Esen'in enkaz üzerinde verdiği pozlara tepki yağınca AKUT'tan açıklama geldi         
13:20
Anlaşmaya vardılar, Marius Sumudica Süper Lig'e geri dönüyor Anlaşmaya vardılar, Marius Sumudica Süper Lig'e geri dönüyor         
12:44
Sokak köpeklerinin saldırısından kaçmak isteyen kadın çareyi denize atlamakta buldu Sokak köpeklerinin saldırısından kaçmak isteyen kadın çareyi denize atlamakta buldu         
12:18
Kulisleri hareketlendiren iddia: CHP'nin HDP ile yakınlığından rahatsız olan Akşener, yeni ittifak kuruyor Kulisleri hareketlendiren iddia: CHP'nin HDP ile yakınlığından rahatsız olan Akşener, yeni ittifak kuruyor         
12:06
ABD'li sağlık yetkililerinden çok sayıda kişinin alerjik reaksiyon gösterdiği Moderna aşısı için ABD'li sağlık yetkililerinden çok sayıda kişinin alerjik reaksiyon gösterdiği Moderna aşısı için "dağıtımı durdurun" çağrısı         
11:48
18 yaşındaki Müslüman gence kargoyla İncil gönderildi, aile şaşkına döndü: Sen mi sipariş verdin? 18 yaşındaki Müslüman gence kargoyla İncil gönderildi, aile şaşkına döndü: Sen mi sipariş verdin?         
10:50
Instagram'dan spor sütyeniyle verdiği pozu paylaşan Hande Erçel, fotoğrafını hemen sildi Instagram'dan spor sütyeniyle verdiği pozu paylaşan Hande Erçel, fotoğrafını hemen sildi         
10:25
Karın keyfini çıkaran ünlü isimler, sosyal medya hesaplarından peş peşe paylaşım yaptı Karın keyfini çıkaran ünlü isimler, sosyal medya hesaplarından peş peşe paylaşım yaptı         
08:34
Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin Markus'u Kaan Taşaner, 17 yaş küçük sevgilisiyle yakalandı Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin Markus'u Kaan Taşaner, 17 yaş küçük sevgilisiyle yakalandı         
19:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2021 17:51:06. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Posbıyık: "Elektrik kesintileri bizden kaynaklı değil" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei