Başkan Şahin'den başsağlığı mesajı - Son Dakika

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, eski Bilecik Valisi Refik Arslan Öztürk'ün vefatının ardından bir başsağlığı mesajı yayımladı.

Başkan Şahin, mesajında, "Bilecik Valiliği sırasında özellikle Şeyh Edebali Hazretlerinin restorasyon, çevre düzenlemesini yaptıran ve bizzat inşaatında kendisinde çalışan mütevazi ve halk adamı Refik Arslan Öztürk vefat etti. Allah rahmet eylesin, yakınlarına Allah sabırlar versin. Bilecik ilimizde büyük izler bırakan ve devlet adamlığının yanı sıra, devletin şefkatli temsilcisi olan eski Valilerimizden Refik Arslan Öztürk, tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumdu. Allah yaptığı hizmetlerden razı olsun. Bilecik seni asla unutmaz sayın Refik Arslan Öztürk'ü. Bu vesile ile bir anımı da sizlerle paylaşmak istedim, 1999 genel seçimleri öncesi Tarım Bakanı Bilecik'e gelmişti. Bakanı hep birlikte karşıladıktan sonra valimizin makamına çıkıyorduk. Bakana yakın olmak isteyenler merdivenlere hücum etmişlerdi. Vali beyle en sonlarda kalmıştık. Vali beyle göz göze geldiğimizde 'yol açtım buyurun sayın valim öne geçin bakan sizi ziyaret ediyor( dedim. 'Boş ver Münür kardeş biz kimlerin arkasından yürüdük, bu gün de yürüyelim geriden biz, varsın önde olmak isteyen önde olsun. Yarın nasıl olsa merdivenler yine bizim' demişti. O içimizden biri, sabırlı mükemmel bir insandı. Yaptıklarının mükafatını görmeye başlamıştır bile. - BİLECİK