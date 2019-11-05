Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, yeni bir kent oluşturmayı hedeflediklerini belirterek, "Bayraklı'nın yıkılıp yeniden yapılması lazım. Kentin 50-100 yılına çözüm üretecek bir formül üretmeliyiz. Şov değil, iş yapacağız" dedi.



Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, bir radyo programında yayınlanan "Başkanlar Trafik'te" programının konuğu oldu. Göreve geldiği günden bu yana yapılan çalışmaları ve projelerini anlatan Başkan Sandal, önemli açıklamalarda bulundu. Bayraklı'nın kentsel dönüşümle yeniden ele alınması gerektiğini vurgulayan Sandal, "Sorunlu yapıların yıkılarak, aynı yere yenisinin yapılması çözüm değildir. Bayraklı'nın yıkılıp, yeniden yapılmasını istiyoruz. Kentin 50-100 yılına çözüm üretecek bir formül üretmemiz lazım. Şov değil, iş yapmak lazım. Çocuklarımızın daha sağlıklı koşullarda yaşaması, güvenlikli parkların olduğu, otopark meselesinin çözüldüğü, sosyal donatı alanlarıyla, sinemasıyla, kafesiyle yeni bir kent oluşturmak lazım. İZSU bir problemimizi çözdü. Bayraklı'nın merkezinde ciddi bir koku problemi vardı. Kolektörler değiştirildi, sanıyorum 10 gün içinde hizmete girecek ve o kokudan komple kurtulmuş olacağız. Ciddi bir yatırım yaptıkları için İZSU'ya teşekkürlerimi iletiyorum" diye konuştu.



"Desteğimizi sistematik hale getireceğiz"



İlk ve orta öğrenimini maddi imkansızlıklar içinde geçirdiğini belirten Sandal, "Dostlarımız, aile büyüklerimiz ya da hiç tanımadığımız insanlar sürekli elimizden tuttular. Biz de elimizde imkan varken ihtiyaç sahibi çocukları doğru tespit edip onlara bir el uzatmak istiyoruz. Bu konuda Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte 3 bine yakın çocuğumuzun kırtasiye ihtiyaçlarını karşıladık. Önümüzdeki süreçte bu çocuklarımıza desteğimizi sistematik hale getireceğiz. Bayraklı'daki tüm hane halkını kayıt altına alacağımız bir kent envanteri projemiz var. Belediyecilikte her şey kapı numarası ile başlar. O kapıdan içeri girdiğinizde ailenin ekonomik durumu, engelli ya da bakıma muhtaç biri var mı, bunların doğru tespit edilmesi gerekiyor. Sosyal ve eğitim destek yardımlarının da bu kapsamda yapılması için arkadaşlarımız çalışıyor" diye konuştu.



"Kendi mini anketimi kendim yapıyorum"



Bayraklı'nın dinamiklerinin temel sorunları çözmeye yeterli olduğunu belirten Başkan Sandal, siyasetin içinden geldiğinini kaydederek şunları söyledi: "Belediye başkanı olmak için yoğun çaba harcadım. Vatandaşa kapılarımızı açıp mevcut sorunları çözeceğimizin sözünü verdik. Bugün de bu görev bize verildi ve bize düşen bu sözleri yerine getirmek. Vatandaşın gelip derdini anlatması bizim için önemli. Çünkü verdiğimiz talimatların sokakta ne kadar doğru ilerlediğini görebilmenin yolu vatandaşı dinlemek. O yüzden bazen yalnız başıma gezerim. Esnafı gezer, kıraathaneye girer, sokakta vatandaşla sohbet ederim. Birebir iletişimle kendi mini anketimi kendim yaparım."



"Mesele para değil, iş bilmek"



"Projeler için kaynağı nereden bulacaksınız?" sorusunu yanıtlayan Başkan Sandal, "Bayraklı rantı çok yüksek bir bölge. Asıl mesele bütçenizi doğru yönlendirmek, doğru tasarruf yapabilmek, vatandaştan topladığınız vergileri doğru kanallara aktarabilmek. Biz verdiğimiz her sözü sonuna kadar yerine getireceğiz. Kreş sözü verdik. Yeni öğretim yılına kadar hayata nasıl geçirdiğimizi vatandaşlarımız görecek. Mesele aslında sadece para değil, mesele iş bilmekle ilgili. Biz gelirken, sorunları, dertleri, sıkıntıları bilerek geldik. Vatandaşın bizden beklediği çözümdür, biz de bu çözümü bulup oluşturacağız. Biz geldiğimizde de farklı algılar vardı. 'Personelin maaşını ödeyemez' gibi akla hayale gelmeyen eleştiriler vardı. Geçen ay İller Bankası'ndan ciddi kesintiler vardı. Yine de bir aksaklığa gitmeden personel maaşlarımızı ödedik, projelerimizde de hiçbir aksama yok" dedi. - İZMİR