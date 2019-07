Başkan Seçer, Tatar ve Japon öğrencilerle buluştu

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin uluslararası kardeş kent ilişkileri çerçevesinde her yıl kardeş kentler ile gerçekleştirdiği "Öğrenci Değişim Programı" kapsamında Tataristan'ın Tübenkama ve Japonya'nın Kushimoto kentlerinden Mersin'e gelen öğrenciler, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap...

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin uluslararası kardeş kent ilişkileri çerçevesinde her yıl kardeş kentler ile gerçekleştirdiği "Öğrenci Değişim Programı" kapsamında Tataristan'ın Tübenkama ve Japonya'nın Kushimoto kentlerinden Mersin'e gelen öğrenciler, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'i ziyaret etti. Seçer, "Mersin, gerçekten aşık olunacak bir şehir" dedi.



Multi 2019-Gençlik Değişim Programı kapsamında Mersin'e gelen Tatar ve Japon öğrencileri makamında ağırlayan Seçer, yabancı gençlerle sıcak bir sohbet gerçekleştirdi. Bu etkinliklerin çocukların farklı kültürleri, coğrafyaları, yaşam biçimlerini tanıması açısından çok önemli organizasyonlar olduğunu belirten Seçer, "Bu edindikleri izlenimler ileriki yaşantılarında kendilerine önemli katkılar yapacaktır. İnsanın gelişmesinde okuldaki eğitim son derece önemlidir, çok okumak, bilgi edinmek mutlaka çok çok önemlidir ama gezip yerinde görmek, incelemek en az onlar kadar önemlidir" diye konuştu.



"Çocuklarımızın dünya barışını temel ilke yapacak prensiplerle büyümeleri önemli"



Mersin'in, Akdeniz'e kıyısı olan Türkiye'nin en güzel kentlerinden biri olduğunu vurgulayan Seçer, "Şu an içinde bulunduğumuz toprak parçası Asya kıtasına ait ama Türkiye'nin bir bölümü de Avrupa kıtasına ait. Biz burada Asya'yı Avrupa'ya bağlayan önemli bir köprü vazifesi görüyoruz. Farklı ülkelerden, farklı coğrafyalardan da olsa öğrencilerimizin ortak noktaları birdir. Bunun başında çocuklarımızın dünya barışını, kardeşliğini önemseyecek ya da onları temel ilke yapacak prensiplerle büyümeleri son derece önemli. Gelecekte dünyanın daha yaşanabilir bir hal almasını istiyorsak yetiştirdiğimiz kuşakları ona göre hazırlamalıyız, eğitmeliyiz. İşte bu yapılan etkinlikler, öğrenci değişimleri uluslar arasında, ülkeler arasında aslında dünya barışına katkı sunuyor" ifadelerini kullandı.



Dünyada yaşanan en önemli sorunların başında insanların yaşam standartlarındaki farklılıkların geldiğine işaret eden Seçer, şöyle devam etti: "Dünyada 1 milyar insanın açlık sınırının altında olduğunu düşünürsek, ne kadar dramatik bir durumla karşı karşıya olduğumuzu anlayabiliriz. Daha eşit bir dünya oluşturmak adına çocuklarımıza bugünlerden, daha bu yaşlardan bunları anlatmak zorundayız. Önemli konulardan biri de dünyanın süratle küresel ısınmanın tehdidi altında olması. Bu konuda da çocuklarımızı bilinçlendirmeliyiz. Bu jenerasyonlar, dünyayı tehdit eden savaş, iklim değişikliği, yoksulluk gibi temel sorunların bilinciyle yetişirse gelecek on yıllarda dünya daha keyifli, daha yaşanabilir, daha huzurlu bir hal alır diye düşünüyorum."



"Belediye Başkanlığı yaptığım şehir, gerçekten aşık olunacak bir şehir"



Spor, müzik ve sanatın evrensel kavramlar olduğuna vurgu yaparak, bu konuda kuşakları daha bilinçli bir şekilde eğitmek gerektiğini belirten Seçer, "Spor, müzik, sanat evrensel kavramlar olduğu için dünya barışına, dünya kardeşliğine hizmet eden alanlardır, kavramlardır. Bunlara da dikkat etmemiz gerekiyor. Mersin güzel bir şehir. Belediye başkanlığı yaptığım şehir, gerçekten aşık olunacak bir şehir. Doğal ve kültürel zenginliği, insan çeşitliliği bu şehri güzel ve yaşanabilir yapan unsurlar arasında geliyor. Çok farklı medeniyetlere ve semavi dinlere ev sahipliği yapmış, tarihi geçmişi 10 bin yıl önceye dayanan toprak parçası üzerindeyiz. Misafirlerimiz kendilerini güvende hissetsinler. Kentimiz son derece güvenli bir kenttir. Damak zevkimiz, mutfağımız hem Tataristan'dan hem de Japonya'dan gelen misafirlerimize hitap edebilir. Biraz oryantal ama diğer tarafta sahil kenti olmamızdan kaynaklı ve yönümüzün Avrupa'ya dönük olmasından dolayı burada her açıdan farklı bir sentezi görebilirsiniz. Burada güzel vakit geçireceklerini umuyorum. Son derece eğlenceli bir tatil olacak onlar için. Geldikleri için son derece mutlu oldum" şeklinde konuştu.



Ziyarette, Tataristan'dan gelen öğrencilerden Dinar Yagudin, Seçer ile Türkçe sohbet ederek, Mersin'in çok güzel ve insanlarının çok sıcakkanlı olduğunu söyledi. Yagudin, Seçer'i Tataristan'a davet etti.



Başkan Seçer'e, Tübenkama'dan gelen öğrenciler Tübenkama Belediye Başkanı Aydar Raisoviç adına memleketlerine özgü Çek-Çek tatlısı, Kushimoto'dan gelen öğrenciler ise Kushimoto Belediye Başkanı Katsumasa Tashima adına Japonya'ya özgü duvar kilimi, fotoğraf çerçevesi ve yelpaze hediye ettiler.



Öte yandan, Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, 18-28 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen program ile yerli ve yabancı öğrenciler hem birbirleri ile kaynaşma fırsatına erişiyor hem de birlikte Mersin'in tarihi ve turistik noktalarını birlikte keşfediyor. Birbirlerinin kültürlerini tanıma fırsatı bulan öğrenciler, program dahilinde Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği sosyal etkinliklere ve gezi programlarına da katılıyor. Yaklaşık 2 hafta süren program süresince, bir yıl yabancı ülkelerden gelen gençler konuk edilip, sonraki yıl da Türk öğrenciler bu ülkelere konuk olarak gidiyor. Tübenkama'dan 10 öğrenci 2 takım lideri, Kushimoto'dan 7 öğrenci 3 takım lideri ve onlara eşlik eden Türk öğrencilerin olduğu değişim programı sayesinde yaşları 14 ile 18 arasında değişen öğrenciler Mersin'i doyasıya geziyor. - MERSİN

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Görevden alınan Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya: Görevden alınmam doğal; emekliliği düşünmüyorum

Dünyanın en prestijli savunma sanayisi listesine Türkiye'den 4 şirket girdi

Sınırda donarak ölen sığınmacıların cesedi ortaya çıktı: Bazıları hayvanlarca parçalanmış

271 milyon sahte Amerikan dolarıyla ilgili FETÖ detayı