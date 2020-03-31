Başkan Şeylan, 22 kilometre kısalacak yolda incelemelerde bulundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Şeylan, 22 kilometre kısalacak yolda incelemelerde bulundu - Son Dakika

Başkan Şeylan, 22 kilometre kısalacak yolda incelemelerde bulundu

6 saat önce

Van'ın Çatak Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan, şehir merkezi ile köyler arasındaki mesafeyi 22 kilometre kısaltacak olan yolda yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Başkan Şeylan, 22 kilometre kısalacak yolda incelemelerde bulundu, System.String[]

Van'ın Çatak Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan, şehir merkezi ile köyler arasındaki mesafeyi 22 kilometre kısaltacak olan yolda yapılan çalışmaları yerinde inceledi.


Sırmalı, Dokuzdam, Konalga, Narlı, Sugeldi mahalleleri ile Çatak merkezi arasında şu anda 70 kilometre olan mesafenin 48 kilometreye düşürecek ve 2018 yılında yapımına başlanan Van Çatak- Pervari karayolu Zeril bölgesindeki yolda stabilize ve genişletme çalışmaları geçen yıl tamamlanmıştı. Genişletme ve stabilize çalışması sona eren yolda Çatak Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan, Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Özvan, Yol Yapım Daire Başkanı Halil İbrahim Ateş, Çatak İşletme Şefi Hüseyin Duman tarafından incelemelerde bulundu. Van Büyükşehir Belediyesi 2020 yatırımlarında stabilize olan bu yolun sürekli geçişe açılması için 4 tane köprü, sağlı sollu 6 bin metre taş duvar, gereken yerlere menfez, 10 kilometre sıcak asfalt yapımını tamamlayarak mesafeyi 40 kilometreden 18 kilometreye düşürmüş olacak.


Yeni yol hakkında açıklamalarda bulunan Çatak Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan, 2018 yılında mahalle sakinlerinin talebi üzerine Van Büyükşehir Belediyesi tarafından başlanan yol yapım çalışmalarında sona gelindiğini söyledi. Şeylan, "Genel Sekreter Yardımcısı, ilgili daire amirleri ve müdürler tarafından Zeril Deresi üzerinde bulunan yolda incelemelerde bulunduk. Gerekli görülen yerlere köprü, taş duvar, menfez yerleştirme ve sıcak asfalt yapılarak, mahallelerimizde yaşayan vatandaşlarımız virajlı ve bozuk yoldan kurtulmuş olacaklardır. Yeni yol tamamlandığında mahallerimize ulaşım hem kısalacak hem de daha güvenli hale gelmiş olacak. Vatandaşlarımız adına Van Valimiz ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz Mehmet Emin Bilmez'e ve tüm Van Büyükşehir Belediye çalışanlarına teşekkür ediyorum" dedi. - VAN

Abdurrahman Şeylan, Çatak, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 12:58 Kaynak: İHA

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