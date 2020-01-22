Başkan Şeylan'dan İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy'a ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Şeylan'dan İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy'a ziyaret - Son Dakika

Başkan Şeylan'dan İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy'a ziyaret

6 saat önce

Van'ın Çatak Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy'u makamında ziyaret etti.

Başkan Şeylan'dan İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy'a ziyaret, System.String[]

Van'ın Çatak Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy'u makamında ziyaret etti.


Ziyaret sırasında Çatak ile ilgili bazı projeleri hakkında da görüş alışverişinde bulunarak, talep ve isteklerini dile getiren Başkan Şeylan; "İlçemizde güvenlik korucusu olarak görev alan vatandaşlarımızın sizden talep ve istekleri var. Onların adına bunları size iletmeye geldim. Bunun yanında ilçemiz için yeni güvenlik korucuları talep ediyoruz" dedi.


Bakan Yardımcısı Ersoy, taleplerin hayata geçmesi için konuların takipçisi olacağını söyledi.


Başkan Şeylan, Çatak'a özgü ceviz oymacılığından yapılan ve üzerinde Türk bayrağı işlemesi bulunan bal kutusunu Bakan Yardımcısı Ersoy'a takdim etti.


Çatak Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan, daha sonra Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Doç. Dr. Birol Ekici'yi makamında ziyaret etti. Ziyaret sırasında Başkan Şeylan, Çatak ile ilgili bazı projeleri hakkında da görüş alışverişinde bulundu.


Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Doç. Dr. Birol Ekici ise, taleplerin hayata geçmesi için konuların takipçisi olacağını söyledi. - VAN

Çatak, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 11:22 Kaynak: İHA
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