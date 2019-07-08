Başkan Söğüt, "Spor, sağlıklı yaşamın en önemli parçası"
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Hafta sonu Körfezliler ile birlikte Tütünçiftlik sahilinde yürüyüşe katılan Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, "Spor, sağlıklı yaşamın en önemli parçası" dediKörfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, hafta sonu Tütünçiflik sahilinde düzenlenen yürüyüşe katıldı.
Hafta sonu Körfezliler ile birlikte Tütünçiftlik sahilinde yürüyüşe katılan Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, "Spor, sağlıklı yaşamın en önemli parçası" dedi
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 02:40 Kaynak: İHA
Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, hafta sonu Tütünçiflik sahilinde düzenlenen yürüyüşe katıldı. Yürüyüşe ayrıca Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Çırpan, meclis üyeleri, siyasi parti ve STK temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Tütünçiftlik sahilinde bulunan belediye sosyal tesisleri önünde ısınma hareketli ile başlayan yürüyüş, 60 Evler Harikalar Sahili'ne kadar devam etti. Derince sahilinden tekrar Körfez sahiline yürüyen vatandaşlara yürüyüş sonrasında çorba ikram edildi. Vatandaşlarla sohbetinde sporun önemine değinen Başkan Şener Söğüt, "Vatandaşlarımıza kazandırmamız gereken en önemli alışkanlık spor. Spor, sağlıklı yaşamın en önemli parçası" ifadelerini kullandı. Vatandaşlar da Başkan Söğüt'e bu tür etkinliklerin devam etmesi talebini iletti. - KOCAELİ
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