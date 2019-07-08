Son Dakika Haberleri: Başkan Söğüt, "Spor, sağlıklı yaşamın en önemli parçası"
Son Dakika Spor Haber

Başkan Söğüt, "Spor, sağlıklı yaşamın en önemli parçası"

28 dakika önce

Hafta sonu Körfezliler ile birlikte Tütünçiftlik sahilinde yürüyüşe katılan Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, "Spor, sağlıklı yaşamın en önemli parçası" dediKörfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, hafta sonu Tütünçiflik sahilinde düzenlenen yürüyüşe katıldı.

Başkan Söğüt,
Hafta sonu Körfezliler ile birlikte Tütünçiftlik sahilinde yürüyüşe katılan Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, "Spor, sağlıklı yaşamın en önemli parçası" dedi

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, hafta sonu Tütünçiflik sahilinde düzenlenen yürüyüşe katıldı. Yürüyüşe ayrıca Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Çırpan, meclis üyeleri, siyasi parti ve STK temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Tütünçiftlik sahilinde bulunan belediye sosyal tesisleri önünde ısınma hareketli ile başlayan yürüyüş, 60 Evler Harikalar Sahili'ne kadar devam etti. Derince sahilinden tekrar Körfez sahiline yürüyen vatandaşlara yürüyüş sonrasında çorba ikram edildi. Vatandaşlarla sohbetinde sporun önemine değinen Başkan Şener Söğüt, "Vatandaşlarımıza kazandırmamız gereken en önemli alışkanlık spor. Spor, sağlıklı yaşamın en önemli parçası" ifadelerini kullandı. Vatandaşlar da Başkan Söğüt'e bu tür etkinliklerin devam etmesi talebini iletti. - KOCAELİ
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 02:40 Kaynak: İHA
Şener Söğüt, Körfez, Söğüt, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kayserispor Başkanı Erol Bedir: Deniz Türüç için resmi teklif yok Fenerbahçe'nin Vedat Muriç transferi için ödediği rakam ortaya çıktı! Başkan açıkladı Josef de Souza'dan Beşiktaş iddialarına yanıt! Fatih Terim biletlerini kesti: Florya'ya gelmenize gerek yok

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.7.2019 15:09:12. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Söğüt, "Spor, sağlıklı yaşamın en önemli parçası"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]