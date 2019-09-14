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Başkan Tahmazoğlu, Bosna Hersek gezisinden dönen öğrencilerle buluştu

7 dakika önce

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Gazişehir Gaziantep Kulübü Başkanı Mehmet Büyükekşi ile birlikte Bosna Hersek gezisinden dönen öğrencileri karşıladı.

Başkan Tahmazoğlu, Bosna Hersek gezisinden dönen öğrencilerle buluştu, System.String[]

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Gazişehir Gaziantep Kulübü Başkanı Mehmet Büyükekşi ile birlikte Bosna Hersek gezisinden dönen öğrencileri karşıladı.


Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde okullarında birinci, ikinci ve üçüncü olarak bosna Hersek gezisi ile ödüllendirilen öğrenciler, yurda döndü. Gezi nedeniyle çok memnun olan öğrenciler, Başkan Tahmazoğlu'na teşekkür etmek için belediye binası önüne geldi. Başkan Tahmazoğlu, Gazişehir Gaziantep F.K'nın Başkanı Mehmet Büyükekşi ile birlikte öğrencileri belediye binası önünde karşıladı. Büyükekşi'yi öğrencilerle tanıştıran Tahmazoğlu, bir süre gençlerle sohbet etti.


Öğrencileri başarısı nedeniyle tebrik eden Büyükekşi, "Görevi iki gün önce devraldım. Gazişehir Futbol Kulübü bu kentin takımı. Gaziantep'te bir laf vardır, 'ağaç yaprağıyla güzeldir' diye. Kulübü ağaç olarak kabul edersek, yaprağı da taraftarları, seyircileri. Bu nedenle Gaziantep'te oynanan bütün maçları statta izlemenizi bekliyoruz. Maça gelmenizi bekliyoruz. Maç bilet fiyatları, son derece düşük tuttuk. Öğrenciler için 10 TL. Biliyorsunuz, bu şehirde maçlar 15 günde bir oluyor. 33 bin kişilik stadımız var. Bugüne kadar stada maçlarda 5 bin seyirci gelmiş. Şahinbey ilçesinde 130 bin ortaokul ve lise öğrencisi var. Bu nedenle bizler, futbolcularla birlikte zaman zaman sizleri okullarınızda ziyaret edeceğiz. Sizlere takımın forması hediye edilecek. Ama bu süreçte de sizleri, takımımızı desteklemeye çağırıyoruz. Tabi taraftarlarımızdan da beklentimiz, centilmen olmaları, küfür etmemeleri, örnek olacak davranışlarla takımı desteklemektir. Futbol 11 kişi ile oynanır. Ama 12. güç taraftardır. Biz de maçlarımızı 12 kişi ile oynamak istiyoruz" dedi.


Tahmazoğlu ise öğrencilerin sürekli yayında olduklarını belirterek, hem bölgede, hem de ülkede gösterecekleri başarılarda ödüllendirmeye devam edeceklerini ifade etti. - GAZİANTEP

Bosna - Hersek, Gaziantep, Şahinbey, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 06:51 Kaynak: İHA
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