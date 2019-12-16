Başkan Tavlı, başarılı sporcuyu ödüllendirdi - Son Dakika
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Başkan Tavlı, başarılı sporcuyu ödüllendirdi

6 saat önce

Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, İsrail'de yapılan Yıldızlar Avrupa Halter Şampiyonası'nda erkekler 61 kiloda koparmada bronz ve silkmede altın madalya alarak toplamda Avrupa şampiyonu olan Ünyeli sporcu Yusuf Fehmi Genç'i ödüllendirdi.

Başkan Tavlı, başarılı sporcuyu ödüllendirdi, System.String[]

Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, İsrail'de yapılan Yıldızlar Avrupa Halter Şampiyonası'nda erkekler 61 kiloda koparmada bronz ve silkmede altın madalya alarak toplamda Avrupa şampiyonu olan Ünyeli sporcu Yusuf Fehmi Genç'i ödüllendirdi.


İsrail'de yapılan Yıldızlar Avrupa Halter Şampiyonası'nda erkekler 61 kiloda koparmada bronz ve silkmede altın madalya alarak toplamda Avrupa şampiyonluğu elde eden Yusuf Fehmi Genç, Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı'yı ziyaret etti. Başarılı sporcuya ziyareti sırasında Antrenörü Cumali Tekin ile İlçe Spor Müdürü Aydın Kuyumcu'da eşlik etti.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Belediye Başkanı Tavlı, "Başarılı kardeşimizi şehrimiz adına gönülden tebrik ediyor, başarılarının devam etmesini diliyorum" dedi. Sporcunun elde ettiği başarının kendilerini Ünye adına gururlandırdığını ifade eden Başkan Tavlı, "Amatörce ancak ciddi mücadeleler verilerek şehrimizden başarılara imza atılıyor. Ülkemizde, Avrupa'da ve dünyada dereceler yapan gençlerimizin olmasına vesile oluyorlar. Bu kardeşimizde İsrail'de gerçekleştirilen Avrupa şampiyonasında halterde birinci olarak bizleri gururlandırdı. Başarılarının devamını diliyorum." diye konuştu.


Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, ayrıca, yerel yönetimlerin temsilcisi olarak, bütün spor kulüplerinin ve faaliyetlerinin yanında olduklarını ve olmaya çalışacaklarını belirtti. - ORDU

Hüseyin Tavlı, Avrupa, İsrail, Ünye, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 03:52 Kaynak: İHA
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