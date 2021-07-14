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Başkan Tavlı, gençleri ağırladı - Son Dakika

Başkan Tavlı, gençleri ağırladı

14 Temmuz 2021 Çarşamba 17:48
Başkan Tavlı, gençleri ağırladı, System.String[]

Ordu'nun Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, lise öğrencilerini 'Telafide ben de varım' etkinliği kapsamında Belediye Binicilik Tesisleri'nde ağırladı.

Ordu'nun Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, lise öğrencilerini 'Telafide ben de varım' etkinliği kapsamında Belediye Binicilik Tesisleri'nde ağırladı.

Ünye Mustafa Rakım Anadolu Lisesi'nin 'Telafide ben de varım' etkinliği kapsamında gençler, Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı'nın davetlisi olarak Belediye Binicilik Tesisleri'nde doyasıya bir gün geçirdi. Gençleri, etkinlikte Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, AK Parti Ünye İlçe Başkanı Kanan Selim Argan, AK Parti Ünye İlçe Kadın Kolları Başkanı Neşe Akgül Tiyaloğlu, Eczacı Mustafa Nevzat Telcioğlu ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Özgür Tokgöz yalnız bırakmadı.

Etkinlikte konuşan Başkan Tavlı, gençlerin yetiştirilmesinde karşılaşılacak eksikliklerin, geleceği etkileyeceğini belirterek, "Her zaman yanınızda olduğumuzu bilmenizi istiyorum. Gençlerin ne kadar değerli olduğunu geçmişte önemli insanlar da sık sık dile getirmişler. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 'Gençliği yetiştiriniz. Onlara ilim ve irfanın müspet fikirlerini veriniz. Geleceğin aydınlığına onlarla kavuşacaksınız' demiştir. Yine merhum Hocamız Ali Fuat Başgil'in şu sözü çok manidardır, 'Gençliğini eğlenmekle geçiren, ihtiyarlığını ağlamakla geçirir'. Bu sözler bizleredir, bulunduğumuz coğrafya çok önemli bir yer. Bugün İstanbul boğaz köprüleri Türkiye için ne ise, dünya içinde Türkiye'nin bulunduğu coğrafya o kadar önemlidir. Bizimle uğraşanlar ne dün bitti, ne de yarın bitecek. Bu nedenle birlik ve beraberliğinizi asla kaybetmeyin. Geleceğe umutla bakın ve aynı zamanda kendinizi yetiştirmek için de gayretli olun" dedi.

Ünye Mustafa Rakım Anadolu Lisesi Müdürü Hüsamettin Aydemir ise etkinlik için Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı'ya teşekkür etti.

Etkinlikte gençler tesiste bulunan zipline ve ata binerek doyasıya bir gün geçirdiler. - ORDU

Başkan Tavlı, gençleri ağırladı
Başkan Tavlı, gençleri ağırladı
Başkan Tavlı, gençleri ağırladı
Başkan Tavlı, gençleri ağırladı

Anadolu Lisesi, Hüseyin Tavlı, AK Parti, Ordu, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Başkan Tavlı, gençleri ağırladı - Son Dakika


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