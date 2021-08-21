Başkan Tekin'den Rektör Uysal'a ziyaret - Son Dakika

Başkan Tekin'den Rektör Uysal'a ziyaret

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, Bilecik'in Pazaryeri ilçesi Belediye Başkanı Zekiye Tekin ile bir araya geldi.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, Bilecik'in Pazaryeri ilçesi Belediye Başkanı Zekiye Tekin ile bir araya geldi. Rektörlük makamında sohbet şeklinde gerçekleşen görüşmede Rektör Kazım Uysal üniversite ve yapılan çalışmalar, Belediye Başkanı Zekiye Tekin de Pazaryeri ilçesi ve gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Görüşme sonunda Tekin, Uysal'a görevinde ve çalışmalarında başarılar diledi. Uysal'da Tekin'in ziyaretlerinden dolayı memnuniyetini ifade ederek hediyelerini sundu. - KÜTAHYA

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