Başkan Tekin'in Gaziler Günü mesajı

Bilecik'in Pazaryeri İlçe Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Gaziler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.



Başkan Tekin mesajında, "Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ebedi başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e 'mareşal' rütbesi ve 'gazi' unvanının verilişinin yıl dönümünde vatanımızın bağımsızlığı ve bölünmez bütünlüğü ile milli birlik ve beraberliğimizin bekası uğruna üstün fedakarlıklar göstererek canı ve kanı pahasına göğsünü siper etmiş ve gazilik mertebesine ulaşarak bu nişanı bir ömür boyu gururla taşımış gazilerimizin, değerinin anlaşılması ve hak ettikleri şekilde övgü ve minnetle anılması açısından 19 Eylül Gaziler Günü ayrı bir önem taşımaktadır. Aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi Türk milleti olarak her zaman sevgi ve saygıyla anmaktayız. Bu duygu ve düşüncelerle Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere ebediyete intikal etmiş şehitlerimizi rahmet ve şükranla anıyor gazilik mertebesi ile şereflenmiş gazilerimize ise sağlıklı ve uzun ömürler diliyorum" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK