Başkan Topaloğlu: "Haziran ayı itibarı ile Rusya'dan da charter uçuşlarının başlamasını bekliyoruz" - Son Dakika

Başkan Topaloğlu: "Haziran ayı itibarı ile Rusya'dan da charter uçuşlarının başlamasını bekliyoruz"

10.05.2021 14:53
Başkan Topaloğlu:

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, vakalardaki düşüşün gelecek adına umut verdiğini belirterek, bu sıkıntılı günleri hep birlikte atlatacaklarına inandıklarını söyledi.

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, vakalardaki düşüşün gelecek adına umut verdiğini belirterek, bu sıkıntılı günleri hep birlikte atlatacaklarına inandıklarını söyledi. Başkan Topaloğlu, turizmde 17 Mayıs sonrası yeni normalleşmeler ile bölgedeki otellerin açmaya başlayacaklarını ve herhangi bir olumsuzluk olmaması halinde de 1 Haziran itibarı ile de Rusya'dan misafirleri Kemer'e beklediklerini söyledi.

"Vakalardaki düşüş hepimizi gelecek adına umutlandırıyor"

Tam kapanma ile vakalarda düşüş olduğunu belirten Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, "17 günlük tam kapanma süreci ile birlikte vakalardaki düşüş hepimizi gelecek adına umutlandırıyor. Vakalardaki hızlı düşüş özellikle yaz ayına gireceğimiz bu günlerde bölgemizin geçim kaynağı olan turizm adına büyük önem taşıyor. Bu sıkıntılı süreçte turizmcimiz, esnafımız büyük sıkıntı çekti. Bunu çok yakından takip ediyoruz. Bu sıkıntılı günlerin ardından inşallah güzel günler bizi bekliyor inancındayım. Bu süreçte evde kalarak, vakaların düşüşüne bakmadan yine de o üç kural olan, maske takmaya, mesafe kurallarına uymaya ve hijyene dikkat edilmesini rica ediyorum. Bu süreci inşallah birlikte atlatacağız" dedi.

"Güvenli turizm sertifikalı tesisler sayısında iyi bir yerdeyiz"

Güvenli turizm sertifikasının önemine değinen Topaloğlu, "Rusya pazarında 1 Haziran itibarı ile yeniden hareketin başlayacağına inanıyoruz. Bu konuda diplomatik ilişkilerin de devam ettiği bilgisini alıyoruz. Eğer bir sıkıntı olmaz ise ayın biri itibarı ile Rusya'dan da charter uçuşlarının başlamasını bekliyoruz. Bu arada bölgemizdeki otellerimiz de bu konuda yavaş yavaş kapılarını misafirlerine açmaya başladı. Açmayan otellerimiz de yeni normalleşmeler ile birlikte 17 Mayıs sonrasında yavaş yavaş açmaya başlayacaklar. Halen biz kısıtlama yaşarken Ukrayna başta olmak üzere diğer ülkelerden misafirlerimiz, Kemer'e gelmeye devam ediyorlar. Bu arada Güvenli Turizm Sertifikalı otellerimizin de Kemer'de sayısı hızla artıyor. Dünyada bir örnek olarak gösterilen bu uygulama da Kemer olarak da biz de iyi bir yerdeyiz. Tesislerimiz bu konuya da çok dikkat ediyorlar" diye konuştu.

"Kemeri yaz sezonuna hazırlıyoruz"

Kemeri yaz sezonuna hazırladıklarını belirten Topaloğlu, "Kemeri yaz sezonuna hazırlıyoruz. Özellikle Atatürk Parkı Projemizin hayata geçmesi, Olbia Mustafa Ertuğrul Aker Parkı'nın yeniden düzenleme işi şu anda bitmek üzere. Yaptığımız tüm bu çalışmalar Kemer'in geleceği adına bırakacağımız eserler olacak. Bu süreçte özel günlerimizi bu pandemi döneminde isteğimiz gibi bir arada kutlayamadık ve buruk kutlamak durumunda kaldık. İsterdik ki bu özel günlerimizi en görkemli bir şekilde kutlayalım. Maalesef olmadı. İnşallah hep birlikte bu mücadelenin sonunda bu özel günlerimizi de en görkemli şekilde kutlayacağız. Bir kez daha hatırlatmak isterim ki, pandemi tüm ülkeyi olduğu kadar bizleri de ekonomik anlamda zorluyor. Her şeye rağmen özellikle uyguladığımız tasarruf tedbirleri ile anlatmış olduğum bu değişimlere imza atıyoruz" şeklinde konuştu. - ANTALYA

Başkan Topaloğlu: Haziran ayı itibarı ile Rusya'dan da charter uçuşlarının başlamasını bekliyoruz
Başkan Topaloğlu: Haziran ayı itibarı ile Rusya'dan da charter uçuşlarının başlamasını bekliyoruz
Başkan Topaloğlu: Haziran ayı itibarı ile Rusya'dan da charter uçuşlarının başlamasını bekliyoruz
Başkan Topaloğlu: Haziran ayı itibarı ile Rusya'dan da charter uçuşlarının başlamasını bekliyoruz

Necati Topaloğlu, Haziran, Rusya, Kemer, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Başkan Topaloğlu: 'Haziran ayı itibarı ile Rusya'dan da charter uçuşlarının başlamasını bekliyoruz' - Son Dakika Ekonomi


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