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Başkan Türkyılmaz'dan Vefa Örneği - Son Dakika

Başkan Türkyılmaz'dan Vefa Örneği

17.11.2021 08:26
Başkan Türkyılmaz'dan Vefa Örneği

Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz'ın talimatları ile yapılan parkta Fevzi Kaya'nın Hakkâri'den ailesi davet edilerek vefa örneği sergilendi.

Geçtiğimiz aylarda Yahşihan'da altyapı firmasında çalışırken taş kırma makinasına düşerek elim bir kaza sonucu hayatını kaybeden Fevzi Kaya adına ve ilçede yıllar önce yaşamış Osmanlı kadını Emik Halanın adına özel parkların açılışı gerçekleşti.

BAŞKAN OSMAN TÜRKYILMAZ'A TEŞEKKÜR ETTİ

Geçtiğimiz aylarda Yahşihan'da altyapı firmasında çalışırken taş kırma makinasına düşerek elim bir kaza sonucu hayatını kaybeden Fevzi Kaya adına ve ilçede yıllar önce yaşamış Osmanlı kadını Emik Halanın adına özel parkların açılışı gerçekleşti. Açılışa Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezinden Genel Başkan Başdanışmanı Ruhi Ersoy, Genel Başkan Yardımcısı Pelin Yılık, Milletvekili Halil Öztürk, MYK Üyesi Kadir Şekerci, MDK Üyesi Ahmet Korhan Mastı katıldı.Ayrıca MHP İl Başkanı Erdal Baloğlu, Merkez İlçe Başkanı Murat Abalı, il yönetimi, Sulakyurt Belediye Başkanı İsmail Bildik ve il, ilçe protokolü açılışa katılırken, adına park yapılan Merhum Fevzi Kaya'nın ailesi de Hakkâri'den gelerek açılışta yerini aldı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duaların ardından açılan parkta gezen Hakkârili aile duygusal anlar yaşadı. Rahmetli oğluna özel park yapılan anne Rehima Kaya Başkan Osman Türkyılmaz'a teşekkür etti. Aynı zamanda Erenler Mahallesinde aynı gün açılan kadınlara özel Emik Hala Parkı açılırken, konuk olarak parka ismi verilen Yahşihan'ın değerlerinden Emik Halanın yeğeni Samiye Yıldıran katıldı.

KADIOĞLU MAHALLESİNİN İLK VE TEK PARKI

Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz yapmış olduğu konuşmasında, Halka hizmet, hakka hizmet şuuru ile çıktığımız bu hizmet yolunda, üretken belediyecilik mantığıyla Yahşihan'da yaptığımız çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. İlçemize yakışır güzel parklar yaptık ve yapmaya da devam ediyoruz.Şehit Vedat Kutluca Parkını, Şehit Aydın Çopur Parkını, Gazi İsmail Erkoç Parkını ve önceki dönemlerde belediye başkanlığı yapmış Şefik Güneşer'in adını verdiğimiz parkımızı ilçemize kazandırdık. 4 parkımızın toplam maliyeti 3.5 Milyon TL. Şimdide altyapı firmasında çalışmaktayken 9 Mart 2021 tarihinde taş kırma makinasına düşerek elim bir kaza sonucu hayatını kaybeden bana göre görev şehidi olan Fevzi Kaya kardeşimizin adını verdiğimiz parkımızın ve yıllar önce ilçemizde yaşamış değerlerimizden Osmanlı kadını Emik Halamızın adına yaptığımız pakımızın açılışını gerçekleştireceğiz. Kadıoğlu Mahallemizde açılışını gerçekleştireceğimiz Fevzi Kaya Parkımızın bir özelliği de Kadıoğlu mahallesinin ilk ve tek parkı olmasıdır. Parkımızda, 1 Oyun Grubu, 10'lu fitness aleti, 2 kamelya, 4 pergole, bay-bayan tuvalet, geri dönüşüm kovaları, depo, 1 şadırvan bulunurken,370 metrekare yeşil alana sahiptir. Parkımızın toplam maliyeti 800 bin TL'dir. Fevzi Kaya kardeşimizin mekânı cennet olsun. Bizleri kırmayıp Hakkâri'den ilçemize gelen ailesine teşekkür ederim."

EMİK HALA KOMPLEKSİ KADINLARIMIZA ÖZEL

Türkyılmaz, "Erenler Mahallemize kadınlarımıza özel Emik Hala Parkımızı da bugün açıyoruz. Öncelikle Emik Hala kimdir? Ondan bahsetmek istiyorum. Emik Hala, ilçemizde yaşayan 1.87'lik boyuyla heybetli Osmanlı kadınıydı. İlçemizin tanınmış simalarından olan Emik Hala hayat arkadaşını Kore Savaşı'nda kaybetmiş, daha sonrasında oğlunu veremden, sonra da kardeşini kaybedip yapayalnız kalmış. Hayatı boyunca Yahşihan ilçe merkezinde yaşayan bu heybetli herkesin gönlünde taht kuran Emik Hala oldukça çalışkan, maharetli, neşeli ve yardımsevermiş. Öyle zengin bir gönlü varmış ki Yahşihan'a gelen seyyar satıcılara ekmek ve yufka yapıp dağıtır, köy düğünlerinde çit atarmış (çığırtkanlık yaparmış). Bundandır ki bu kadar sevildikten sonra o günlerden günümüze kadar 'Emik Halanın ekmeği budur' - 'Emik Hala aş yaptı gelin' gibi deyimlerle yaşatır olmuş halk adını. Hikâyesi halen dillerde olan Emik Hala'nın adına sadece kadınlarımıza özel olan bir park yapmak istedik. Parkımızda, bayanlara özel spor kompleksi, 2 kamelya, 4 pergole bank, 2 geri dönüşüm kovası, 1 şadırvan, 2 tuvalet ve 1 giyinme odası bulunurken, 200 metrekare yeşil alana sahiptir. Parkımızın toplam maliyeti 550 bin TL'dir. Bu yatırımlarda emeği büyük olan Milletvekilimiz Sayın Halil Öztürk'e, il başkanımız Erdal Baloğlu'na, MHP ilçe başkanı Yılmaz Aydın ve yönetimine, meclis üyelerimize, başkan yardımcılarıma, müdürlerime, belediyenin birimlerinde çalışan, a dan z ye tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür eder ve ayrıca kahrımı çeken eşim ve çocuklarıma sonsuz teşekkür ederim.Hepinize saygı sevgi ve hürmetlerimi sunuyorum." İfadelerini kullandı.

Başkan Türkyılmaz'dan Vefa Örneği

Osman Türkyılmaz, Fevzi Kaya, Hisarcık, Osmanlı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Başkan Türkyılmaz'dan Vefa Örneği - Son Dakika


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