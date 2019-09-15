Başkan Tütüncü, aşure dağıttı

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Muharrem ayı dolayısıyla Yeni Mahalle'deki Çelebi Sultan Mehmed Camii'nde hemşehrilerine kendi elleriyle aşure ikram etti.



Kepez Belediyesi, Muharrem ayı dolayısıyla ilk aşureyi Yeni Mahalle'deki Çelebi Sultan Mehmed Camii'nde dağıttı. Aşure dağıtımına katılan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Cuma namazı çıkışı cami avlusunda hemşehrilerine kendi elleriyle aşure ikram etti. Muharrem ayının onuncu gecesinin Aşure günü olduğunu belirten Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, "Peygamberimiz bir hadis-i şerifte buyurdu ki, 'Aşure günü aile efradının nafakasını geniş tutanın, bütün yıl nafakası geniş olur.' Bunun hikmetine bakarak tüm Müslümanların Aşure gününü kutlarım" dedi.



Kepez Belediyesi barışın, kardeşliğin ve birliğin günü olarak bilinen Muharrem ayında farklı gün ve noktalarda aşure dağıtacak. Kepez'in belirli noktalarındaki aşure dağıtımının ikincisi; 16 Eylül Pazartesi Süleymaniye Cami, 20 Eylül Cuma Barınaklar Cami, 23 Eylül Pazartesi Turgut Reis Cami, 25 Eylül Çarşamba Hal Cami, 27 Eylül Cuma Akdeniz Sanayi Sitesi Cami'nde yapılacak. - ANTALYA