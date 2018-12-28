Başkan Vekili Epcim'den, Zirek ve Gültekin Ailelerine Ziyaret
9 dakika önce
Hakkari Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, Bağlar Mahallesi sakinlerinden Zirek ve Gültekin ailelerini ziyaret etti.
Hakkari Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, Bağlar Mahallesi sakinlerinden Zirek ve Gültekin ailelerini ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Hakkari Belediye Başkan Adayı gösteriler Cüneyt Epcim, ildeki ziyaretlerini sürdürüyor. Kentin illeri gelenleri, kanaat önderleri, esnaflar, sivil toplum örgütü temsilcileri ile bir araya gelen Epcim, ilde yapılan hizmetler ve yeni projeler hakkında bilgi verdi.
Epcim, AK Parti yöneticileri ile birlikte Bağlar Mahallesi'nde ikamet eden Şaban Zirek ve Nebi Gültekin ailelerini ziyaret ederek, bir süre sohbet ettiler.
Kentte yapılan hizmetlerde memnun olduklarını belirten aileler, bu çalışmalardan dolayı Epcim ve ekibine teşekkür ettiler.
Başkan Vekili Epcim ise, kentte ziyaret ettikleri ailelerin kendilerini çok iyi karşıladığını belirterek, misafirperverliği ile sürekli gündemde olan Hakkari'nin hizmetin en iyisine layık kaydetti. - HAKKARİ
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 02:06 Kaynak: İHA
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