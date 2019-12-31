Başkan Yalçın'dan şampiyonlara altın - Son Dakika

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, ülkemize uluslararası şampiyonalarda madalya kazandıran Kayserili sporcuları makamında kabul etti. Elde edilen başarıdan gurur duyduğunu ifade eden Başkan Yalçın, sporcuları altınla ödüllendirdi.



Aralık ayı başında Antalya'da düzenlenen Kickboks Dünya Büyükler Şampiyonası'nda ikinci olan Hayriye Türksoy ile Ankara'da düzenlenen Balkan Wushu Şampiyonası'nda birinci olan Hacı Süleyman Kaya'yı antrenörleri Esat Kaya ile birlikte makamında ağırlayan Başkan Yalçın, kazanılan madalyalardan dolayı çok mutlu olduğunu dile getirerek, "Hepsi bir emeğin, çalışmanın ürünü. Sizin oralarda bizi temsil etmeniz çok güzel. Devletimizin de bu dönemde yurt dışındaki kredisi çok yüksek. Sizin başarılarınızla bu kredi daha da artıyor. Gencecik kardeşlerimizin hem şehrimizi hem de ülkemizi başarıyla temsil etmesi bizi oldukça gururlandırdı. Kendilerini bir kez daha tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyorum." dedi.



Şampiyon sporcular Türksoy ve Kaya ile sohbet eden ve çalışma programları hakkında bilgiler alan Başkan Yalçın, ziyaretin sonunda sporculara birer altın ve belediye yayınlarından oluşan kitap hediye etti. - KAYSERİ