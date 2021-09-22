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Başkan Yalçınkaya: Çalışmalarımız Örnek Olacak - Son Dakika

Başkan Yalçınkaya: Çalışmalarımız Örnek Olacak

22.09.2021 09:50
Başkan Yalçınkaya: Çalışmalarımız Örnek Olacak, System.String[]

Şanlıurfa merkez ve ilçelerdeki engelliler dernek başkanları Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya'yı ziyaret ederek engellilere yönelik çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Başkan Yalçınkaya da engelliler için örnek çalışmalara imza atacaklarını belirtti.

Akçakale'nin engelli dostu bir şehir olmasında önemli rol oynayan Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya'ya teşekkür ziyaretinde bulunuldu.

Umuda Engel Yok Derneği Başkanı Ahmet Efeakdoğan, Şanlıurfa Bedensel Engelliler Spor Kulübü Başkanı M.Veysi Fırat, Eyyubiye Engelliler Dernek Başkanı İmam Karataş, Siverek Engelliler Derneği Başkanı Feridun Şenateş, Fenilketonüri (PKU) Dernek Başkanı Mustafa Çiftçi, Haliliye MHP Engelliler Komisyon Başkanı Havva Birsen Değer, Birecik Engelliler Derneği Başkanı Abidin Kılıç ve Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Engelliler Komisyonu adına İshak Polat Başkan Yalçınkaya'yı makamında ziyaret etti. Ziyarette hem engellilerin talep ve önerileri görüşüldü hem de Akçakale'de engelliler için yapılan ve yapılacak çalışmalar konuşuldu.

Ziyarete dair açıklamalarda bulunan Başkan Yalçınkaya her zaman engellilerin yanında olduklarını belirterek "Belediye olarak, insan olarak engelli kardeşlerimizin sorunlarının giderilmesinde sıkıntıların azaltılmasında elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Bu noktadaki çalışmalarımız örnek teşkil edecek. Başkanlarımız ve engelli kardeşlerimizin bizlere göstereceği yol ve istikamette inşallah hedefimize ulaşacağız" dedi.

İlçeler arasında engelliler koordinasyon merkezinin ilk Akçakale'de kurulacağına dikkat çekerek Başkan Yalçınkaya'ya teşekkür eden Bedensel Engelliler Spor Kulübü Başkanı M.Veysi Fırat ise şöyle konuştu:

"Başkanımızın bir özelliği Akçakale'de engelli koordinasyon merkezini kuruyoruz. Merkezi ilk defa Akçakale'de kuruyoruz. Ziyaretimiz bir teşekkür ziyareti oldu. İsteğimiz bu durumun geri kalan diğer ilçelere de yansıması. Büyükşehir Belediyemize de teşekkür ediyorum. Çok ciddi destekleri var. İnşallah bütün ilçelerdeki engelli sorunları çözülmüş olur."

Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Başkan Yalçınkaya: Çalışmalarımız Örnek Olacak - Son Dakika


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