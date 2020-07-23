Başkan Yalvaç Salihli çiftçisi için Ankara'da - Son Dakika

Başkan Yalvaç Salihli çiftçisi için Ankara'da

Salihli İlçe Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç, bölge çiftçisinin taleplerini iletmek için Ankara'ya gitti.

Başkan Yalvaç Salihli çiftçisi için Ankara'da, System.String[]

Salihli İlçe Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç, bölge çiftçisinin taleplerini iletmek için Ankara'ya gitti. Yalvaç, Ankara'da Tarım ve Orman Bakanlığı ve TBMM'de temaslarda bulunarak Salihli çiftçisinin sorunlarının yer aldığı raporu yetkililere sundu.

Salihli'de son aylarda yaşanan ani hava değişimi nedeniyle ciddi mağduriyetler yaşayan çiftçiler için Salihli Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç harekete geçti. Başkan Yalvaç, çiftçilerin sorunlarının yer aldığı bir rapor hazırlayarak Ankara'ya gitti.

Başkan Yalvaç Ankara'da ilk olarak Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli'nin Başdanışmanı Özer Ataç'ı ziyaret etti. Yalvaç, Başdanışman Ataç ile yaptığı görüşmede Salihli çiftçisinin sorunlarını aktardı. Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli'nin Başdanışmanı Özer Ataç ise, çiftçilerin mağduriyetlerinin giderilmesi için çalışmalara devam ettiklerini vurguladı. Salihli Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç daha sonra Türkiye Ziraat Odaları Birliği Organizasyon ve Odalar Müdürü Furkan Okumuş'u ziyaret eden Yalvaç, Salihli'de meydana gelen doğal afetler ve çiftçilerin sorunlarıyla ilgili hazırladığı raporu sundu. Okumuş, yaptığı çalışmalar nedeniyle Salihli Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç'ı tebrik etti.

CHP ve MHP Grup Başkanvekillerini ziyaret etti

Başkan Yalvaç daha sonra MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, CHP Tarım Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal ve CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'i da makamlarında ziyaret ederek, çiftçilerin sorunlarına kapsayan raporu milletvekillerine sundu. Ankara ziyaretine ilişkin açıklamalarda bulunan Salihli Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç, "Son aylarda Manisa çiftçimiz doğal afetlerle boğuşuyor. Bu süreçte çiftçilerimiz çok büyük mağduriyetler yaşadı. Hemen ardından elektrik ve su faturalarındaki fahiş fiyatlar çiftçilerimizin belini daha da büktü. Salihli Ziraat Odası Başkanlığı olarak sahada çiftçilerimizle yaptığımız görüşmelerde, acil olarak çözülmesi gereken tüm sorunları kapsayan bir faaliyet raporu hazırladık. Daha sonra bu raporu Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli'nin Başdanışmanı Özer Ataç, TZOB Organizasyon ve Odalar Müdürü Furkan Okumuş, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, CHP Tarım Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'e ilettik. İlgileri ve nazik ağırlamaları için kendilerine çok teşekkür ediyorum. Şu anda çiftçilerimiz için en önemli sorunların başında Manisa'nın doğal afet bölgesi ilan edilmemesi, fahiş elektrik faturaları ve su faturalarının mahsülden mahsüle değil de, her ay ödenmesi ve çiftçilerin kredi borçlarının yapılandırılmaması geliyor" dedi.

"Barajdaki azalma büyük tehdit oluşturuyor"

Yalvaç "Gediz Ovası'nın sulamadaki can damarı olan Demirköprü Barajı'ndaki su seviyesi ciddi bir şekilde azaldı. Çiftçilerimiz bu nedenle sulamada ciddi problemler yaşıyor. Ovamızda sulanması gereken tüm ürünlerde sıcaklıklardan dolayı yanmalar oluşuyor. Çiftçilerimiz de Demirköprü Barajı'ndaki su seviyesi azaldığı için sulama yapamıyor. Bir an önce kapalı sulama sistemine geçiş yapılması gerekiyor. Çünkü Demirköprü Barajı'ndaki su seviyesinin azalması çiftçiler için büyük bir tehdit oluşturuyor. Bu konuda da bilgi alışverişinde bulunduk. Biz Salihli Ziraat Odası olarak çiftçilerimizin sorunlarının çözümü için 7 gün 24 saat boyunca, dur durak bilmeden çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - MANİSA

Salihli, Ankara, Yalvaç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2020 05:54 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Yalvaç Salihli çiftçisi için Ankara'da - Son Dakika
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