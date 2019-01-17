Başkan Yaşar, Yeni Mücevherkent Sakinleri ile Buluştu

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, OSTİM bölgesinde bulunan Yeni Mücevherkent Sitesi sakinleriyle bir araya geldi.

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, OSTİM bölgesinde bulunan Yeni Mücevherkent Sitesi sakinleriyle bir araya geldi. Vatandaşların sıkıntılarını dinleyen Başkan Yaşar, site yönetimi ve mahalle muhtarları ile birlikte verimli bir sohbet gerçekleştirdi.



10 yıldır Yenimahalle'de vatandaşların sorunlarına çözüm üreterek bütün mahallelere eşit hizmet götürüldüğünün altını çizen Başkan Yaşar, "Yenimahalle'de hiçbir vatandaşımızı ötekileştirmeden, hangi siyasi partiye oy verdiğine bakmadan, tüm mahallelerimize eşit hizmet götürdük. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu cumhuriyetin ilkelerine bütünüyle inanıyor ve onun göstermiş olduğu yol da yürüyerek, eşit yurttaşlık bilinciyle çalışmalarımızı planlıyoruz. OSTİM Mahallesi sanayi ile iç içe olan bir mahallemizdir. Yeşil alan, park, sağlık ocağı, muhtarlık binası gibi diğer mahallelerin ne ihtiyacı varsa bu mahallemizde de aynı ihtiyaçlar doğrultusunda çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Mahallemizde bulunan bazı sitelerin iskan sorunları vardı. Gereken yasal düzenlemeler ve yeterlilikler sağlandıktan sonra vatandaşlarımızın mağduriyetlerini giderdik. 56 yıldır Yenimahalle'de yaşayan bir vatandaş olarak hangi mahallemizin ne ihtiyacı var çok iyi biliyorum. Çünkü Yenimahalle'yi çok iyi tanıyorum" şeklinde konuştu.



Genç, yaşlı, engelli hiç kimseyi ayırt etmeden tüm vatandaşlara iyi ki Yenimahalleliyim dedirtmek için hizmet verildiğini belirten Yaşar, "İlçemizin birçok noktasına gençlerimiz kültür, sanat etkinliklerinden ve spor aktivitelerinden uzak kalmasın diye onlarca merkez inşa ettik. Çocuklarımızın eğitimi için kreşler ve etüd merkezleri oluşturduk. Doğru bir eğitim, doğru bir halkı oluşturur. Bu düşünceyle projelerimizi planladık. 18 Ocak tarihinde OSTİM Mahallesi'nde yapımını tamamladığımız Kemal Baytaş Anaokulu ve OSTİM Sağlık Ocağı'nın açılışını gerçekleştireceğiz. Yüzlerce çocuğumuz bu kreşlerde eğitim alacak, vatandaşımız sağlık hizmeti için başka mahallelere gitmeyecek. Biz çalışacağız, Yenimahalleli kazanacak" dedi. - ANKARA

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Poşet Paralı Olunca Vatandaşlar Tanesi 30 Liradan Satılan Sepete Akın Etti

İstanbul'da Vatandaşların Üzerine İş Yeri Tabelası Düştü

Ehliyetini Değiştirmek İçin Nüfus Müdürlüğüne Giden Vatandaş, "Ölü" Olduğunu Öğrendi

Parakende Devi İflas İhalesini Kazandı! 400 Mağazası Açık Kalacak ve 50 Bin Kişilik İstihdam Korunacak