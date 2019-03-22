Başkan Yay, Down Sendromlu Sümeyye'yi Yalnız Bırakmadı
1 saat önce
Kızılay Muradiye Şube Başkanı Selçuk Yay, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü nedeniyle Sümeyye Aydoğan'ı evinde ziyaret ederek çeşitli hediyeler verdi.
Kızılay Muradiye
Şube Başkanı Selçuk
Yay, 21 Mart
Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü nedeniyle Sümeyye Aydoğan
'ı evinde ziyaret ederek çeşitli hediyeler verdi.
Başkan Selçuk Yay, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü nedeniyle Yenişehir
Mahallesi'nde ikamet eden Aydoğan ailesinin down sendromlu kızları Sümeyye Aydoğan'ı (5) evinde ziyaret ederek çeşitli hediyeler verdi. Başkan Yay ve beraberindekiler, Sümeyye ile ilgilenerek bir süre oyunlar oynadılar.
Başkan Yay, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü nedeniyle bir ziyaret gerçekleştirdiklerini belirterek, "Eksik değil sadece bir kromozom fazlalar. Dünyaya kattıkları güzelliğin farkındayız. Her zaman Kızılay olarak yanındayız" dedi. - VAN
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Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 11:02 Kaynak: İHA
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