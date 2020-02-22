Başkan Yıldırım: "Korona virüsü altın fiyatlarını yükseltti" - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Başkan Yıldırım: 'Korona virüsü altın fiyatlarını yükseltti' - Son Dakika Ekonomi

Başkan Yıldırım: "Korona virüsü altın fiyatlarını yükseltti"

6 saat önce

Denizli Sarraf ve Kuyumcular Odası Başkanı Yusuf Yıldırım, Çin'deki virus salgınının dünya ekonomilerini olumsuz etkilemesinden dolayı altın fiyatlarının artış gösterdiğini kaydederek, "Altının gramı ilk etapta 325 TL, sonrasında ise 330-340 TL seviyelerine çok rahatlıkla geleceğini...

Başkan Yıldırım:

Denizli Sarraf ve Kuyumcular Odası Başkanı Yusuf Yıldırım, Çin'deki virus salgınının dünya ekonomilerini olumsuz etkilemesinden dolayı altın fiyatlarının artış gösterdiğini kaydederek, "Altının gramı ilk etapta 325 TL, sonrasında ise 330-340 TL seviyelerine çok rahatlıkla geleceğini düşünüyorum" dedi.


Son günlerde rekor üstüne rekorlar kıran altın fiyatlarını Başkan Yıldırım, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine değerlendirdi. Gram fiyatının 320 TL seviyelerinde seyreden altın fiyatlarını daha fazla artabileceğine ve yeni rekorlar kıracağına işaret eden Başkan Yıldırım, "Dünya'da baş gösteren Çin'de ki virüs salgınıyla beraber ticaretin etkilenmesi altın fiyatlarının çok yükselmesine neden oldu. Geçen haftalarda bin 575 civarında seyreden ONS, şuanda bin 634 seviyelerine geldi. Aynı zamanda ülkemizde de doların 6,10 seviyesini geçmesi ile beraber bugün itibari ile 321,5 TL civarında bir fiyatlandırma yaptı külçe, ben bunun ilk etapta 325 TL, sonrasında ise 330 TL aralarında bir düzeltme yaparak 340-350 TL seviyelerine çok rahat olarak geleceğini düşünmekteyim. Daha önce ki öngörülerimizde bir ay önceki öngörümüzde bir ay sonra fiyatların 320 TL seviyelerine gelebileceğini söylemiştik. Şimdi artık mecburen hedef büyütmek zorunda kaldık. 340-350 TL bandında altının bir fiyatlanma yapacağını düşünmekteyiz" dedi.


Altın fiyatları artışına tepki gösteren bir vatandaş, "Allah düğün yapacaklara düğünlük versin" dedi. - DENİZLİ

Çin Halk Cumhuriyeti, Denizli, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 02:09 Kaynak: İHA
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