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BAŞKAN YILMAZ ÖĞRENCİLERE KARNE DAĞITTI - Son Dakika

BAŞKAN YILMAZ ÖĞRENCİLERE KARNE DAĞITTI

21.01.2022 17:23

BALIKESİR Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel, okumayı öğrendiklerinde kendisine tebrik kartı atan Kadriye Kemal Gürel İlkokulu 1/A sınıfı öğrencilerini unutmayarak, karne heyecanını paylaştı.

BALIKESİR Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel, okumayı öğrendiklerinde kendisine tebrik kartı atan Kadriye Kemal Gürel İlkokulu 1/A sınıfı öğrencilerini unutmayarak, karne heyecanını paylaştı.

Balıkesir Kadriye Kemal Gürel İlkokulu 1/A sınıfı öğrencileri, okuma ve yazmayı öğrendikten sonra Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'a tebrik kartı yazdı. Öğrenciler yeni yıl tebrik kartında, 'Sayın belediye başkanı amcamız, biz Kadriye Kemal Gürel İlkokulu 1/A sınıfı öğrencileriyiz. Ülkemizin, geleceği ve bizler için çalışan siz büyüklerimize çok teşekkür eder, yeni yılınızı kutlarız. İyi ki varsınız. Sizi çok seviyoruz.' yazdı. Yılbaşında tebrik kartını alan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, okulun 1-A sınıf öğretmeni Asena Kapağan'ı görüntülü arayarak öğrencilere seslenmişti. Başkan Yılmaz, 'Beni çok onurlandırdınız. Aldığım en güzel mektup bu. Yeni Yılınız kutlu olsun hepinizin. Ailenizle çok mutlu bir yıl diliyorum. Dualarımız sizlerle, sizler için çalışıyoruz. En kısa sürede okulunuzu da ziyarete geleceğim' demişti. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, ara tatile giren Kadriye Kemal Gürel ilkokuluna gelerek, öğrencilerin karne heyecanını paylaştı ve hediyeler dağıttı.

ANLAMLI MESAJ SONRASI

Okulu ziyaret eden ve öğrencilerle sohbet eden Başkan Yılmaz, düşünceli yaklaşımları nedeniyle 1/A sınıfı öğrencileri ve öğretmeni Asena Kapağan'a teşekkür etti.

Başkan Yılmaz, 'Bugün Kadriye Görele Okulu'nda 1/A sınıfındayız. Öğrencilerimizden yılbaşında çok anlamlı bir tebrik kartı almıştım. Bu aldığımız kartta bana, 'Sizi çok seviyoruz. Yeni yılınızı kutlarız. Çalışan bütün büyüklerimize başarılar diliyoruz' diye yazmışlar. Bugün ben de sınıfta karne dağıtım heyecanlarını paylaşmak için buraya geldim. Gerçekten okullarımız hijyenik ve güzel eğitim veriliyor. Çocuklarımız pırıl pırıl. Hepsine başarılar diliyorum, hepsine iyi tatiller diliyorum. Tatilde dinlenerek, aileleri ile vakit geçirerek motivasyonları yüksek bir şekilde tekrar yeni sömestra başlamalarını diliyoruz? dedi.

ZİYARET BİZİ ÇOK MUTLU ETTİ

Kadriye Kemal Gürel İlkokulu 1/A sınıf öğretmeni Asena Kapağan, ziyaret nedeniyle büyük memnuniyet duyduklarını belirterek; 'Bu dönem 1. sınıf olmamız nedeniyle, okuma yazma süreci ile geçirdik. Çocuklarım Aralık başı gibi harflerin bitiminin ardından okumaya geçtikten sonra takip eden günlerde devlet büyüklerimizin, kurum amirlerimizin yeni yılını kutlamak, onlara olan duygu ve düşüncelerini aktarmak için yeni yıl tebrik kartı yazmışlardı. Hepsi bize çok güzel dönüşler yaptılar. Bugün de döneminin son gününde Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Yücel Yılmaz bizi onurlandırarak; ziyaret edip, çocuklarımızı tebrik etti. Karnelerini verdi. Onları ziyaretleri için teşekkür ediyoruz, çok mutlu olduk' dedi.

ÖĞRENCİLERİMİZ TATİLDE BOL BOLKİTAP OKUSUN

Kadriye Kemal Gürel İlkokulu Müdürü Yusuf Sezer Sevinç, Balıeksir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'a ziyaretleri nedeniyle teşekkür ederek, öğrencilere de kitap okumaları tavsiyesinde bulundu. Sevinç; 'Öğrencilere, velilere tavsiyem şu. Ara tatilde öğrencilerimiz dinlesinler. Çünkü yorucu bir dönem oldu onlar için. Bol bol dinlenmelerini tavsiye ediyorum. Öğretmenlerimize, bakanımızın da tavsiyesi ile çocuklarımıza ödev vermemeleri gerektiğini söyledik. Bu süreçte sadece öğrencilerimizden ricam bol bol kitap okumaları. Özellikle 1. Sınıflar, çünkü daha yeni okumaya geçtiler. Bu süreci kitap okuyarak daha da hızlandırmalarını tavsiye ediyorum. 1/A sınıfımız, yeni yıldan yaklaşık 10 gün kadar önce, bu eski tebrik kültürünü yaşatmak için, yeni de okumaya geçmiş olmaları sebebiyle ilimizdeki kurum amirlerine, kamu kurumlarının amirlerine, belediye başkanlarımıza, ilçe milli eğitim müdürümüze, il milli eğitim müdürümüze, jandarma komutanımıza tebrik kartları göndermişlerdi . Hem okumaya geçmelerinin verdiği sevinci yansıtmak, hem de büyüklerinin yeni yıllarını kullanmak amacıyla tebrik kartları göndermişlerdi. Bugün de Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Yücel Yılmaz, karne törenimize katılarak çocuklarımızın hem karne sevincine ortak oldular, hem de çocuklarımıza kendilerine gönderdiği tebrikten dolayı teşekkür etmek amacıyla burada bulundular. Sınıfımızın projesi güzel bir projeydi. Tekrar öğretmenimizi de burada huzurlarınızda teşekkür ediyorum' dedi.

BAŞKAN YILMAZ ÖĞRENCİLERE KARNE DAĞITTI
BAŞKAN YILMAZ ÖĞRENCİLERE KARNE DAĞITTI
BAŞKAN YILMAZ ÖĞRENCİLERE KARNE DAĞITTI
BAŞKAN YILMAZ ÖĞRENCİLERE KARNE DAĞITTI

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Yücel Yılmaz, Balıkesir, Yeni Yıl, Kitap, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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