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Başkan Yüzügüllü'nün kutlama mesajı

24 dakika önce

Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, Sivrihisar'ın Kurtuluşu'nun 98'inci yılı nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.

Başkan Yüzügüllü'nün kutlama mesajı, System.String[]

Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, Sivrihisar'ın Kurtuluşu'nun 98'inci yılı nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.


Başkan Yüzügüllü yayımladığı mesajında, "Kurtuluş Savaşı dönemi. Tüm Anadolu gibi Sivrihisar da yokluk ve Yunan işgalinin altında ezilmiş. Buna rağmen o günkü Sivrihisarlılar orduya uçak alımı için dört bin lira toplayıp Ankara'ya gönderiyorlar. Sivrihisarlıların ne kadar fedakar ve Kuvayi Milliye'nin destekçisi olduğunun göstergesi. 40-50 kişilik gruptan oluşan Türk Akıncı Birliği Ballıhisar üzerinden gelerek Yunan Karargahına sızmış ve ilk darbeyi Yunanlılara burada indirmişti. Sivrihisar haklıda dirayetini arttırmış kurtuluşun ilk adımları atılmıştı. Tarih 20 Eylül 1921 Türk Ordusu Yunanlıları ilçeden silip atarken, yeni bir zafere daha imza atmış oldu. İnanç ve direnişle birlikte Türk ordusu ile Sivrihisar halkı Yunanlıları kazıyarak ilçeden sürüp Sivrihisar'ın kurtuluşunu ilan ettiler. Kurtuluşun 98.yılında yurdumuzu ve ilçemizi düşman işgalinde savunurken canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve şükranla anıyoruz" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR

Hamid Yüzügüllü, Sivrihisar, Ankara, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 02:23 Kaynak: İHA
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