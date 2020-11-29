Başkan Zorluoğlu Ankara'da temaslarda bulundu - Son Dakika

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, kentte yapımı devam eden ve yapılması düşünülen projelerle ilgili Ankara'da temaslarda bulunduklarını bildirdi.

Başkan Zorluoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu ve AK Parti Trabzon milletvekilleri ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve TOKİ Başkanı Ömer Bulut'u ziyaret ederek, Trabzon'daki çeşitli projelerle ilgili görüşmeler gerçekleştirdiklerini belirtti.

Bakanlıkta yapılan toplantıda, kent için büyük bir ihtiyaç olan Trabzon Sahil Yolu Maçka Bağlantısı Projesi ve Akçaabat Çevre Yolu Projesi üzerinde durulduğunu ve projelerle şehir içi trafiğin rahatlayacağını dile getiren Zorluoğlu, "Akçaabat Çevre Yolu Projesi'ne kısa sürede başlanacak. Trabzon için gerçekten çok önemli proje. Bakanlığımız tarafından çok titiz bir şekilde, viyadük ve tünel kombinasyonu ile hazırlanan proje, Trabzon'un trafik yükünü hafifletecek. En kısa sürede ilk kazmanın vurulması planlanıyor." ifadelerini kullandı.

TOKİ Başkanı Ömer Bulut ile de verimli bir görüşme yaptıklarını anlatan Zorluoğlu, şunları kaydetti:

"Çömlekçi Kentsel Dönüşüm Projesi'nin 1'inci etabının son durumunu değerlendirdik. Bununla birlikte 2'nci etabın projelendirilmesinin ve kamulaştırma işlemlerinin hızlandırılması hususunda da fikir birliğine vardık. Yine Zağnos Vadisi Kentsel Dönüşümü kapsamında Bahçecik Mehmet Akif Ersoy Camisi çevresinde yıkım çalışmalarının devam ettiği alanda hayata geçirilecek olan projenin de son detaylarını görüşerek, en kısa zamanda yapım ihalesi hazırlıklarına başlanması hususunu karara bağladık. Yaklaşık 3,7 hektarlık alanda yerinde tespit ve değerleme çalışmaları başlatılan kentsel dönüşüm alanı şehrimize değer katacak, tarihi ve ticaret aksına uygun bir proje çalışmasının bir an önce başlatılması noktasında fikir birliğine vardık. Yine ağırlıklı olarak Tabakhane Vadisi rekreasyon alanı ve Pazarkapı ticaret bölgesine hitap edecek olan 150 araçlık yeraltı otoparkının yapım çalışmalarının bir an önce başlatılması hususunda mutabık kaldık."

Zorluoğlu, Ortahisar Millet Bahçesi'nde kamulaştırılması öngörülen yaklaşık 2 bin 800 metrekarelik alana ilişkin projelendirme çalışması ve yapımı ile ilgili detaylı bir görüşme gerçekleştirdiklerini, ayrıca, Trabzon'a kazandıracakları Balıkhane projesinin de en kısa sürede hayata geçirilmesi için görüşme yaptıklarını kaydetti.