Son Dakika Haberleri: Başkan Zorluoğlu millet bahçesi inşaatını inceledi
Son Dakika Güncel Başkan Zorluoğlu millet bahçesi inşaatını inceledi - Son Dakika

Başkan Zorluoğlu millet bahçesi inşaatını inceledi

6 saat önce

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, eski Avni Aker Stadı'nın olduğu bölgede yapımına başlanılan Millet Bahçesi çalışmalarını yerinde inceledi.

Başkan Zorluoğlu millet bahçesi inşaatını inceledi, System.String[]

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, eski Avni Aker Stadı'nın olduğu bölgede yapımına başlanılan Millet Bahçesi çalışmalarını yerinde inceledi.


Millet Bahçesinin Trabzon için çok önemli bir kazanım olacağını kaydeden Zorluoğlu, "Yapım çalışmaları güzel bir şekilde devam ediyor. İnşallah 2020 yılının ikinci yarısında bu alan mega bir park olarak halkımızın hizmetine açılacaktır" dedi.


Büyükşehir Belediyesi olarak projeyi ve çalışmaları yakından takip ettiklerini ifade eden Başkan Zorluoğlu, "Herkesin spor yapabileceği, dinlenebileceği, çocukların kendilerine has alanlarda keyifle vakit geçirebileceği alanlar burada tesis edilecek. Millet kıraathanesi, yürüyüş ve bisiklet yolları halkımıza hizmet verecek. Şehrimizin ve halkımızın menfaati için projeye eklenen kapalı otopark ziyaretçilerin konforunu arttıracak. Millet bahçesini herkesin keyifli vakit geçirebileceği bir alan olarak hizmete açmaktan mutluluk duyacağız" diye konuştu. - TRABZON

Millet Bahçeleri, Murat Zorluoğlu, Avni Aker Stadı, Trabzon, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 03:58 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Economist: NATO Zirvesi'nde birçok liderin aklında Türkiye'deki nükleer bombalar olacak
İstanbul'da "Yeditepe Huzur" asayiş uygulaması yapılıyor Bahçeli'nin sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama: Tedavi süreci bitmiştir Cumhurbaşkanı Erdoğan, tezkeresine 10 gün kalan askere kalem hediye etti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.11.2019 22:00:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Zorluoğlu millet bahçesi inşaatını inceledi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]