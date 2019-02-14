Başkanı Babaş, Diyanet-Sen Kastamonu Şube Başkanlığını Ziyaret Etti

Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, Diyanet-Sen Kastamonu Şube Başkanlığı'nı ziyaret etti.

Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, Diyanet-Sen Kastamonu Şube Başkanlığı'nı ziyaret etti.



Diyanet-Sen Kastamonu Şube Başkanlığı'nı ziyaret eden Başkan Babaş, "Şehrimizin ihtiyaçlarını biliyoruz. Bunun için var gücümüzle çalışıyoruz. Üreten, Pazar oluşturan, istihdam sahalarını genişleten bir Kastamonu için tüm hazırlıklarımızı tamamladık" diye konuştu.



"Mahalle Evleri Projemizi 13 Aralık 2018 tarihinde açıkladık"



Mahalle Evleri projesine uzun süredir çalıştıklarını ve mahallelerde tek tek yerlerini belirlediklerinin altını çizen Başkan Babaş, "İlk Mahalle Evi projemizi 13 Aralık 2018 tarihinde kamuoyuyla paylaştık. Basın mensuplarımıza Esentepe Mahalle Evi projemizin görseliyle birlikte açıklamada bulunduk. Biz bu projeyi mahalle sakinlerimizin gerek muhtara gerekse Aile Hekimliklerine daha hızlı ulaşmaları adına geliştirdik. Her Mahalle'ye bir mahalle evi dedik. Ancak bu bildiğiniz bir beton bina değil. İçinde Aile Hekimliği, Muhtarlık, Belediye çözüm noktası çok amaçlı salon, çocuk sineması ve spor yapılabilecek alanları da içinde barındıran bir kompleks. Kur'an Kursları'ndan, el işi eğitimlerine, inovasyon eğitimleri, sağlıklı yaşam koçluğu gibi mahalle ihtiyaçlarını tümüyle karşılayacak bir merkez olacak. Bu proje öyle üç günde kurulabilecek bir proje değil. Biz her projemizi sağlam temeller üzerine oluşturuyor ve kaynağını açıklıyoruz. Çünkü bizim mesleğimiz Belediyecilik sevdamız memleket" dedi.



"Maslak Yeni Küçük Sanayi Sitesinde sona geldik"



Maslak Yeni Küçük Sanayi Sitesi'nde sona yaklaşıldığının da altını çizen Başkan Babaş, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan 5 bin kişilik istihdam kapasiteli Maslak Yeni Küçük Sanayi Sitesi yapımı için ilimizin sona yaklaştığını açıkladı. Bu projeyi çok yakından takip ediyoruz. 624 üyesi bulunan 546 bin metrekarelik alana kurulacak olan Maslak Yeni Küçük Sanayi Sitemizin yapımına inşallah 2019 yılı içerisinde başlayacağız. İlimizin gelişimi için büyük önem taşıyan Yeni Sanayi Sitemizi esnafımıza büyük yükler yüklemeden en kısa sürede tamamlanması için de gerekenleri yapacağız" şeklinde konuştu.



"2 bin 383 binanın cephe iyileştirmesini yapacağız"



Kastamonu'da Tarihi ve kültürel alanlarda ilk kez bu denli hummalı bir çalışmanın geride bırakılan beş yılda başlatıldığını hatırlatan Başkan Babaş, "Sayın Cumhurbaşkanımız bizlerin projesi olan 2 bin 383 konutun cephe iyileştirmesinin yapılacağını müjdeledi. Burada ciddi bir destek olacağız. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ile müşterek yapacağımız bu çalışmayla tarihi Kastamonu'yu tamamen gün yüzüne çıkartacaktır. Şehrimiz Koruma alanında bulunan Hisarardı, İsfendiyar, Kırkçeşme, Atabeygazi, Akmescit, Honsalar, İsmailbey, Yavuz Selim, Hepkebirler, Cebrail ve Aktekke Mahallelerimizdeki çalışmalarımız ile bu sayı 3 bin konuta ulaşacaktır. Tarihimiz Canlanacak, Kastamonu Şahlanacaktır. Hayırlı Uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.



"Kastamonu'yu sosyal belediyecik ile tanıştırdık"



"Biz boş sözlerle değil hep icraatlarımız ve projelerimizle konuştuk" diyen Başkan Babaş konuşmasını şöyle sürdürdü: "Şeyh Şa'ban-ı Veli'nin 'Halk için Hakk'la olun' sözünü düstur edindik, Kastamonu'muzu Sosyal Belediyecilik ile tanıştırdık. 250 ihtiyaç sahibi ailemize, Sosyal Market Projemiz ile 150 bakıma muhtaç yaşlımıza ise, Yaşlı Bakım Merkezi projemiz ile ulaşarak bizi biz yapan değerlerimize dokunduk. Bu hizmetler yoktu bunları bizzat biz başlattık. Tabi kimileri siyaset yapalım diye bu projelerin ağırlığının altında eziliyor buda normaldir. Ev hanımlarının üretime katılması adına Sarı Konak Kadın Kooperatifimizi kurduk. Girişimci ev hanımlarımıza 110 bin TL'lik Mikro Kredi desteği sağladık ve sağlamaya devam ediyoruz. Bu projemiz ile yerel ürünlerimizin gelecek kuşaklara en iyi şekilde aktarılmasını sağlıyor, üretime ve ekonomiye destek oluyoruz. Ayrıca açıkladığımız Arastalar, Sen Üret Pazarın Devlet Olsun ve E-Kastamonu Ticaret Portalı ile ürünlerimizi dünya pazarına sunacağız. Yine İnovasyon Kampları ve İnovasyon Merkezi ile hem esnafımızın hem de üreticimizin ürünlerine katma değer sağlayacağız."



"Geleceğe, bilime ve sağlıklı yaşama dokunuyoruz"



Geleceğe yönelik bilim çalışmalarına ağırlık verdiklerini söyleyen Belediye Başkanı Baba, "Millet Kıraathaneleri'yle aziz hemşerilerimizin bilgiyle buluşmasını sağlıyor, Robotik Kodlama atölyeleriyle geleceğin yazılımcılarını yetiştiriyor, tiyatro oyunlarımızla sanata ve sanatçıya değer veriyor, ilimize kazandırdığımız 11 Semt Sahasıyla çocuklarımızı sağlıklı bir yaşama yönlendiriyoruz. Geleceğe dokunuyor, bilime dokunuyor, Sağlıklı yaşama dokunuyoruz. Eski Devlet Hastanemizin bulunduğu alana yapılacak olan 250 Yataklı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezimiz ile ilgili Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan müjdeyi verdi. Bu merkez mutlaka yapılacaktır. Bizler çok yakinen takip ediyor ve üzerimize düşeni harfiyen yerine getiriyoruz. Bizlerin yaptıkları yapacaklarının teminatıdır. Belediyecilik vizyon ve tecrübe ister. 30 yılı aşkın süredir Belediyede hemşerilerime hizmet ediyorum. Dünya Kenti Kastamonu hedefi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İnşallah hemşehrilerimizin destekleriyle hedeflerimize hızla ulaşacağız" dedi. - KASTAMONU

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