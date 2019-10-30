Son Dakika Haberleri: Başkent kaldırımlarına fizik, kimya matematik formülleri yazıldı
Son Dakika Genel Başkent kaldırımlarına fizik, kimya matematik formülleri yazıldı

Başkent kaldırımlarına fizik, kimya matematik formülleri yazıldı

50 dakika önce

Başkent kaldırımlarına fizik, kimya matematik formülleri yazıldıANKARA - Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Çankaya Belediyesi işbirliğinde sürdürülen Kızılay Yenileme Projesi kapsamında kaldırımlara matematik, fizik, kimya formülleri yazıldı.

Başkent kaldırımlarına fizik, kimya matematik formülleri yazıldı

ANKARA - Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Çankaya Belediyesi işbirliğinde sürdürülen Kızılay Yenileme Projesi kapsamında kaldırımlara matematik, fizik, kimya formülleri yazıldı.

Proje kapsamında Kızılay'da yeniden döşenen kaldırım taşlarına matematik, fizik, kimya formülleri yazıldı. Çift sayılar toplamı formülü, çift sayılar toplamı formülü, trigonometri formüllerinin yanı sıra çok sayıda formül kaldırım taşlarına yazıldı. Sosyal medyada gündem olan taşlar vatandaşların da ilgisini çekti.

Başkent kaldırımlarına fizik, kimya matematik formülleri yazıldı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Kızılay, Genel

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 10:10 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bursa'da Kızılaylı gençler, pazardan alışveriş yapan yaşlıların eşyalarını evine kadar taşıdı
Atatürk'e hakaretler yağdıran Yazar Fatih Tezcan'a AK Parti ve İYİ Parti'den büyük tepki: Soruşturma açılsın 3600 ek göstergenin yasalaşmasıyla emekli olacakların maaşlarında 530 ile 600 lira arasında artış olacak Mete Yarar'dan Bağdadi'nin öldürülmesiyle ilgili ezber bozan sözler: Sağ ele geçirdiklerini 'ölü ele geçirildi' diye ilan edebilirler

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2019 23:00:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkent kaldırımlarına fizik, kimya matematik formülleri yazıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]