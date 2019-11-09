Başkent'te cadde ortasında işte böyle drift yaptı
7 saat önce
Başkent'te cadde ortasında işte böyle drift yaptıANKARA - Ankara'nın Keçiören ilçesinde cadde üzerinde drift yapan sürücü, çevresindeki insanların canını böyle hiçe saydı.
Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 11:58 Kaynak: İHA
Başkent'te cadde ortasında işte böyle drift yaptı
ANKARA - Ankara'nın Keçiören ilçesinde cadde üzerinde drift yapan sürücü, çevresindeki insanların canını böyle hiçe saydı.
Ankara'nın Keçiören ilçesi Fatih Caddesi üzerinde drift yapan sürücü, kendi ve çevresindeki insanların canını hiçe saydı. Dakikalarca cadde üzerinde otomobiliyle drift yapan sürücünün o anları kameralara yansıdı.
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