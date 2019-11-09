Son Dakika Haberleri: Başkent'te cadde ortasında işte böyle drift yaptı
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Başkent'te cadde ortasında işte böyle drift yaptı

7 saat önce

Başkent'te cadde ortasında işte böyle drift yaptıANKARA - Ankara'nın Keçiören ilçesinde cadde üzerinde drift yapan sürücü, çevresindeki insanların canını böyle hiçe saydı.

Başkent'te cadde ortasında işte böyle drift yaptı

ANKARA - Ankara'nın Keçiören ilçesinde cadde üzerinde drift yapan sürücü, çevresindeki insanların canını böyle hiçe saydı.

Ankara'nın Keçiören ilçesi Fatih Caddesi üzerinde drift yapan sürücü, kendi ve çevresindeki insanların canını hiçe saydı. Dakikalarca cadde üzerinde otomobiliyle drift yapan sürücünün o anları kameralara yansıdı.

Başkent'te cadde ortasında işte böyle drift yaptı

Keçiören, Ankara, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 11:58 Kaynak: İHA
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