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Başkent'te narkotik operasyonu: Torbacı suç üstü yakalandı

7 saat önce

Ankara'nın Çankaya ilçesinde narkotik ekipleri torbacılara düzenledikleri operasyonda 1 kişiyi piyasa değeri 10 bin lira olan uyuşturucu ile yakaladı.

Başkent'te narkotik operasyonu: Torbacı suç üstü yakalandı, System.String[]

Ankara'nın Çankaya ilçesinde narkotik ekipleri torbacılara düzenledikleri operasyonda 1 kişiyi piyasa değeri 10 bin lira olan uyuşturucu ile yakaladı.

Uyuşturucu ile mücadele kapsamında Ankara Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri torbacılara yönelik operasyon yaptı. Ekiplerin uzun süreli teknik ve fiziki takibinin ardından Ankara'nın Çankaya ilçesi Kocatepe Mahallesi Kızılırmak Caddesi üzerinde uyuşturucu sattığı tespit edilen A.A., yapılan baskında suçüstü yakalandı. Polisleri görünce kaçmaya başlayan şüpheliyi yaklaşık 100 metre kovalayan ekipler, şahsı kısa sürede yakaladı.

10 BİN LİRA DEĞERİNDE UYUŞTURUCU ÇIKTI

Narkotik ekiplerinin yakaladığı A.A.'nın üstünü arayan polisler, şahsın üzerinden piyasa değeri 10 bin TL değerinde olan 'skunk' isimli uyuşturucu maddesi ele geçirdi. Kelepçelenerek gözaltına alınan A.A., sorgusu yapılmak üzere Ankara Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Öte yandan, torbacının yakalandığını öğrenen çevredeki vatandaşlar, yakalanan şahsa tepki göstererek polis ekiplerini alkışladı.

(Muhammet Mücahit Dereli - Cevdet Fırat Aydoğmuş/İHA)

Narkotik, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 09:20 Kaynak: İHA
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