Çevre yolu İvdik Mevkii'nde meydana gelen olayda bir servis aracı seyir halindeyken aniden yanmaya başladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, yaptıkları başarılı müdahaleyle yangını kontrol altına aldı. Konuyla ilgili inceleme başlatıldığı belirtildi.

Kaynak: İHA

İtfaiye, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Başkentte yanan servis aracı alev topuna döndü - Son Dakika

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