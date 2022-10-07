Başkentte yanan servis aracı alev topuna döndü - Son Dakika
Üye Girişi

Başkentte yanan servis aracı alev topuna döndü

07.10.2022 09:14

Başkentte yanan servis aracı alev topuna döndü Ankara'da seyir halindeyken yanmaya başlayan servis aracı büyük paniğe sebep oldu.

Başkentte yanan servis aracı alev topuna döndü

ANKARA - Ankara'da seyir halindeyken yanmaya başlayan servis aracı büyük paniğe sebep oldu. Alev topuna dönen araç, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Çevre yolu İvdik Mevkii'nde meydana gelen olayda bir servis aracı seyir halindeyken aniden yanmaya başladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, yaptıkları başarılı müdahaleyle yangını kontrol altına aldı. Konuyla ilgili inceleme başlatıldığı belirtildi.

YORUMLAR
500
Ankara haber... Ankara'da vericilerin bulunduğu alanda yangın çıktı Ankara haber... Ankara'da vericilerin bulunduğu alanda yangın çıktı Son dakika haberleri | Döşeme atölyesinde çıkan yangında 4 itfaiye eri ve 1 çalışan yaralandı Son dakika haberleri | Döşeme atölyesinde çıkan yangında 4 itfaiye eri ve 1 çalışan yaralandı
Kaynak: İHA

İtfaiye, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Başkentte yanan servis aracı alev topuna döndü - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:55 39 yaşındaki Franck Ribery, futbolu bırakıyor
14:29 Geçtiğimiz hafta termometrelerin 45 dereceyi gösterdiği Antalya'da bugün kar yağdı
14:30 Çene ve dudak dolgusu yaptıran oyuncu Bensu Soral'ın yeni görüntüsüne takipçilerinden eleştiri geldi
14:13 Acun Ilıcalı resmen açıkladı! Teknik direktör arayışlarını sürdüren Hull City'de yola kulübün efsane ismi Andy Dawson ile devam edilecek
14:11 Erdoğan, Miçotakis ile yaşadığı tartışmanın çıkış noktasını anlattı: Protokol kaidelerini bilmeyen bir adam
14:05 AK Parti cephesi, asgari ücrette ilk kez rakam telaffuz etti: Enflasyon farkları ilave edilerek beklentinin üzerinde bir rakam çıkacak
14:02 Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a sert sözler: Sen kim "Özgürlükçü Anayasa" yapmak kim? Sen yasakçısın, sen gaddarsın
13:53 Avrupa Ligi'nde başarılı performans gösteren Fenerbahçe, kasasını doldurdu! İşte elde edilen gelirin detayları
13:39 590 yıllık medreseyi 150 bin ila 1 milyon lira arasında kiraya çıkarttı
13:27 Gaziantep'te korkunç olay: 2 aylık bebek bıçaklanarak öldürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2022 15:19:54. #1.13#
SON DAKİKA: Başkentte yanan servis aracı alev topuna döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement